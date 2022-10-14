Дітер Болен з Modern Talking пожалівся на холод і антиросійські санкції: Кличко різко відповів

Продюсер Дітер Болен, колишній член гурту Modern Talking, виступив проти повномасштабної війни в Україні та розкритикував антиросійські санкції. Він каже, що просто треба сісти за стіл переговорів і все вирішиться, а Європа не повинна "мерзнути".

Екссоліст колективу злякався холоду на тлі важкої зими через обмеження енерговитрат, тому взявся "вирішувати", як закінчити війну. Він приміряв на себе роль політичного експерта та виступив перед людьми. У мережі з'явилось відео, як він критикує санкції проти Росії, через які європейці нібито тепер змушені "потерпати від холоду".

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Він проти військових дій, але нібито Україна сама повинна з цим розбиратись і не вплутувати до себе інші країни. Також він підтримує думку, що з військовим злочинцем потрібно було сідати за стіл переговорів на початку війни, щоб уникнути енергетичної кризи.

Не треба було б займатися всією цією нісенітницею зараз. Тепер ми повинні замерзнути, робити те й це. Все це – відстій. Я категорично проти війни і хочу, щоб ситуація розрядилася. Тому припускаю, що мати політичну спрямованість, неправильно,

– сказав музикант.

Реакція Володимира Кличка

, що Дітер Болен є дуже заможним виконавцем та популярним інстаграм та тікток-блогером. Загальна кількість його підписників – майже 5 мільйонів. Він має дорогі автівки та байки, а також відпочиває на дорогих курортах. Малоймовірно, що його можуть злякати морози.

Найпершим на скандальну заяву Дітера Болена відреагував брат міськголови Києва – Володимир Кличко, який звернувся до нього німецькою мовою у твітері.

"Невже Вам, Дітере Болене, байдуже, що в нашій країні гинуть люди? Вам байдуже, що Путін хоче знищити нашу країну ракетами? Вам байдуже, що ми переживаємо геноцид?.. Як ви взагалі можете думати про те, щоб продовжувати співпрацювати з цією країною? Просимо протистояти тим, хто піддається російській пропаганді. Допоможіть нам, українцям, навіть після восьми місяців війни. Будь ласка, не забувайте про нас", – написав Кличко.

Також спортсмен нагадав продюсеру, що саме Росія напала на Україну, тому звинувачувати в усіх проблемах потрібно росіян, а не жертвувати життями українців. А причиною енергокризи та зниження добробуту на Заході є саме напад Росії на Україну, зазначив Кличко. Також він запросив музиканта до Києва, аби він сам побачив, чи варто домовлятись з ворогом.

Нагадаємо, що подібні заяви нещодавно виголошував Роджер Вотерс, засновник гурту Pink Floyd. Він називав Джо Байдена "воєнним злочинцем", який "розпалює вогонь" в Україні; звертався до Зеленської та попросив вплинути на її чоловіка, аби "припинити громадянську війну" та писав відкритого листа Путіну після того, як злякався ядерної атаки.