Макс Корж є популярним артистом у Білорусі та Росії. В Україні до війни на концертах він також збирав повні зали. Хоча співак засудив війну, але вірить в ідею "братських народів". На тлі розмов про ймовірне вторгнення білоруських військ на територію України Корж поділився своїми думками.

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24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Тоді частина російських військ зайшла на наші землі з території Білорусі. Також цю країну росіяни використовували й продовжують використовувати для запуску ракет по мирних українських містах. Останнім часом все частіше говорять про ймовірну участь Білорусі у війні проти України.

Макс Корж про вторгнення білорусів в Україну

Однак співак Макс Корж не вірить, що його земляки наважаться напасти на чужу країну. Про це він висловився в інстаграм-сторіс.

Не підуть білоруси на чужу землю. Так було завжди й за 7 місяців нічого не змінилося. Вірте в краще,

– написав Корж.



Макс Корж про ймовірний напад білорусів / Скриншот інстаграм-сторіс співака

Через кілька годин артист опублікував ще одну сторіс, у якій намагався пояснити, чому Росія використовує Білорусь у цій жорстокій і не спровокованій війні.

Те, що було з нашої території – наслідок того, як збоку скористалися ситуацією у нашій країні після виборів. На жаль, у наших широтах різкі зміни не проходять без наслідків. Наші наслідки такі,

– сказав Корж.



Макс Корж про ймовірний напад білорусів / Скриншот інстаграм-сторіс співака

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