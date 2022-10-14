Екссоліст колективу злякався холоду на тлі важкої зими через обмеження енерговитрат, тому взявся "вирішувати", як закінчити війну. Він приміряв на себе роль політичного експерта та виступив перед людьми. У мережі з'явилось відео, як він критикує санкції проти Росії, через які європейці нібито тепер змушені "потерпати від холоду".

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Він проти військових дій, але нібито Україна сама повинна з цим розбиратись і не вплутувати до себе інші країни. Також він підтримує думку, що з військовим злочинцем потрібно було сідати за стіл переговорів на початку війни, щоб уникнути енергетичної кризи.

Не треба було б займатися всією цією нісенітницею зараз. Тепер ми повинні замерзнути, робити те й це. Все це – відстій. Я категорично проти війни і хочу, щоб ситуація розрядилася. Тому припускаю, що мати політичну спрямованість, неправильно,

– сказав музикант.

Варто додати, що Дітер Болен є дуже заможним виконавцем та популярним інстаграм та тікток-блогером. Загальна кількість його підписників – майже 5 мільйонів. Він має дорогі автівки та байки, а також відпочиває на дорогих курортах. Малоймовірно, що його можуть злякати морози.

Реакція Володимира Кличка

Найпершим на скандальну заяву Дітера Болена відреагував брат міськголови Києва – Володимир Кличко, який звернувся до нього німецькою мовою у твітері.

"Невже Вам, Дітере Болене, байдуже, що в нашій країні гинуть люди? Вам байдуже, що Путін хоче знищити нашу країну ракетами? Вам байдуже, що ми переживаємо геноцид?.. Як ви взагалі можете думати про те, щоб продовжувати співпрацювати з цією країною? Просимо протистояти тим, хто піддається російській пропаганді. Допоможіть нам, українцям, навіть після восьми місяців війни. Будь ласка, не забувайте про нас", – написав Кличко.

Також спортсмен нагадав продюсеру, що саме Росія напала на Україну, тому звинувачувати в усіх проблемах потрібно росіян, а не жертвувати життями українців. А причиною енергокризи та зниження добробуту на Заході є саме напад Росії на Україну, зазначив Кличко. Також він запросив музиканта до Києва, аби він сам побачив, чи варто домовлятись з ворогом.

Нагадаємо, що подібні заяви нещодавно виголошував Роджер Вотерс, засновник гурту Pink Floyd. Він називав Джо Байдена "воєнним злочинцем", який "розпалює вогонь" в Україні; звертався до Зеленської та попросив вплинути на її чоловіка, аби "припинити громадянську війну" та писав відкритого листа Путіну після того, як злякався ядерної атаки.