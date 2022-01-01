Інколи люди знаходять кохання там, де зовсім не очікують. Так, однак з новорічних ночей виявилася по-справжньому особливою для Ivan NAVI.

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Ivan NAVI про знайомство з коханою

Співаки звикли зустрічати Новий рік на роботі. Не є винятком й Ivan NAVI. Та в один такий вечір здійснилася одна з мрій виконавця – він знайшов своє кохання.

"Я виступав у клубі, а вона прийшла туди з друзями зустрічати Новий рік. Як потім виявилось – це були наші спільні друзі. Але вона мене не знала на той час. Чула пісні, але не більше. Одразу в ній побачив щось особливе, ми поспілкувались і якось все закрутилось. На початку карантину ми з'їхались і зараз живемо на три міста, а разом час проводимо у Львові", – поділився особистою історією Іван.



Ivan NAVI / Фото пресслужби

Артист поки не поспішає розповідати про свою кохану більше. Відомо тільки, що вона не публічна особа і до шоу-бізнесу не має жодного стосунку.

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