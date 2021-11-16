День запам'ятається точно, – Ілона Гвоздьова влаштувала несподівані розваги для чоловіка

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова вирішила отримати яскраві враження. Вона разом з чоловіком політала вертольотом і показала чарівні фото.

Успішна українська танцівниця Ілона Гвоздьова поділилась з шанувальниками новими фото. Зірка показала, як влаштувала для чоловіка Івана несподіванку.

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Яскравий сюрприз для чоловіка від Ілони Гвоздьової

Знаменитість поділилась, що останнім часом у її стосунках з чоловіком настала осіння нудьга. Тому вона вирішила, що слід "додати нових фарб" і зробити відносити знову яскравими. Щоб здійснити цей план, Ілона Гвоздьова влаштувала сюрприз для коханого.

Я так і зробила, замовила для нас з чоловіком враження "Політ на гелікоптері", знаючи, що чоловік шалено боїться літати. Я зрозуміла, що адреналін і тестостерон точно повинні позитивно позначитися на ньому!

– поділилась танцівниця.

"Я не помилилася, чоловік заряджений, дружина щаслива, день запам'ятається точно. Дітлахів, рекомендую всім розбавляти своє життя яскравими фарбами. Пам'ятайте, кожен з нас художник і малює свою картину, оскільки бачить і хоче він", – додала зірка.

Хореографиня також поділилась яскравими кадрами з їхнього польоту. Очевидно, що позитивні емоції від такої розваги залишаться у подружжя надовго.



Ілона Гвоздьова політала на вертольоті з чоловіком / Фото з інстаграму зірки



Ілона Гвоздьова політала на вертольоті з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Не тільки Ілона Гвоздьова тішить сюрпризами коханого. Інші зірки також часто дивують коханих:

Олександр Еллерт у спробі відновити стосунки з Ксенією Мішиною влаштував їй романтичний сюрприз. Пара летіла вертольотом, а внизу на одному з дахів було свічками викладено "Люблю тебе, Ксю".

З нагоди дня народження дружини Ірини, Монатік вирішив здивувати кохану. Під час вечора-святкування він вийшов на сцену та заспівав для іменинниці.

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Текст публікації Ілони Гвоздьової

Коли у відносинах людей настає осіння нудьга, потрібно терміново створити умови, в яких ваші емоції заграють новими фарбами, стосунки набудуть іншого сенсу, очі знову заблищать від щастя і посмішка засяє на обличчі. Я так і зробила, замовила для нас з чоловіком враження "Політ на гелікоптері", знаючи що чоловік шалено боїться літати, я зрозуміла, що адреналін і тестостерон точно повинні позитивно позначитися на ньому! Я не помилилася, чоловік заряджений, дружина щаслива, день запам'ятається точно. Дітлахів, рекомендую всім розбавляти своє життя яскравими фарбами. Пам'ятайте, кожен з нас художник і малює свою картину, оскільки бачить і хоче він.