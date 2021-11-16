Успешная украинская танцовщица Илона Гвоздева поделилась с поклонниками новыми фото. Звезда показала, как устроила для мужа Ивана неожиданность.

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Яркий сюрприз для мужа от Илоны Гвоздевой

Знаменитость поделилась, что в последнее время в ее отношениях с мужем наступила осенняя скука. Поэтому она решила, что следует "добавить новых красок" и сделать отношения снова яркими. Чтобы осуществить этот план, Илона Гвоздева устроила сюрприз любимому.

Я так и сделала, заказала для нас с мужем впечатление "Полет на вертолете", зная, что муж безумно боится летать. Я поняла, что адреналин и тестостерон должны точно положительно сказаться на нем!

– поделилась танцовщица.

"Я не ошиблась, муж заряжен, жена счастлива, день запомнится точно. Ребят, рекомендую всем разбавлять свою жизнь яркими красками. Помните, каждый из нас художник и рисует свою картину так, как видит и хочет он", – добавила звезда.

Хореограф также поделилась яркими кадрами из их полета. Очевидно, что положительные эмоции от такого развлечения останутся у супругов надолго.



Илона Гвоздева летала на вертолете с мужем / Фото из инстаграма звезды



Илона Гвоздева летала на вертолете с мужем / Фото из инстаграма звезды

Не только Илона Гвоздева радует сюрпризами любимого. Другие звезды тоже часто удивляют любимых:

Александр Эллерт в попытке возобновить отношения с Ксенией Мишиной устроил ей романтический сюрприз. Пара летела на вертолете, а внизу на одной из крыш было свечами выложено "Люблю тебя, Ксю".

По случаю дня рождения жены Ирины Монатик решил удивить любимую. Во время вечера-празднования он вышел на сцену и спел для именинницы.

Бойфренд участницы "Танцев" и спортсменки Ольги Харлан однажды по-настоящему поразил девушку. Он неожиданно прилетел из Италии в Украину.

Текст публикации Илоны Гвоздевой

Когда в отношениях людей наступает осенняя скука, нужно срочно создать условия, в которых ваши эмоции заиграют новыми красками, отношения обретут иной смысл, глаза снова засияют от счастья и улыбка засияет на лице. Я так и сделала, заказала для нас с мужем впечатление "Полет на вертолете", зная что муж безумно боится летать, я поняла, что адреналин и тестостерон точно должны положительно сказаться на нем! Я не ошиблась, муж заряжен, жена счастлива, день запомнится точно. Ребят, рекомендую всем разбавлять свою жизнь яркими красками. Помните, каждый из нас художник и рисует свою картину так, как видит и хочет он.