У День єднання: блогерка Софія Стужук назвала себе росіянкою
Джерело:інстаграм Софії Стужук
16 лютого вся Україна відзначала День єднання. Знаменитості долучилися до флешмобу в соцмережах. А популярна блогерка Софія Стужук на відпочинку в Дубаї назвала себе росіянкою.
Це неабияк обурило користувачів мережі. Зараз Україна переживає надзвичайно складний період, країна-агресорка тримає війська біля наших кордонів. Важливо об'єднуватися проти окупанта, однак Софія Стужук обрала інший шлях.
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Софія Стужук назвала себе росіянкою
Блогерка зараз перебуває на відпочинку в Дубаї. Туди вона полетіла з подругою та трьома дітьми. На одній зі сторіз, яку Софія опублікувала в День єднання, вона назвала себе росіянкою. У сторіз видно лише подругу Стужук, однак підпис дуже промовистий.
Обережно, росіяни в Дубаї,
– написала Стужук.
Софія Стужук назвала себе росіянкою / Скриншот інстаграм-сторіз блогерки
Схоже, що Софія нарвалася на критику з боку підписників. Оскільки через декілька годин блогерка видалила цю сторіз, то, ймовірно, її засудили через підпис.Зазначимо, Софія Стужук народилася в Криму. Після окупації півострова блогерка переїхала жити в Київ. Вона має декілька бізнесів, як в Україні, так і на території Росії.
Зірки та День єднання
- Відомі люди України у важливий день сприяли піднесенню патріотичного духу, публікуючи промовисті фото та зазначаючи, що готові оберігати свою країну.
- Співачка Світлана Тарабарова зворушила піснею "Заспокой мене".
- Телеведуча Леся Нікітюк відпочиває в Таїланді, звідки розповіла про маленький український прапор, який є її талісманом у подорожах.
- У мережі знаменитості продовжують наголошувати, що вони залишаються вдома й разом з мільйонами інших українців протистоятимуть агресору, якщо він наважиться вдертися на територію нашої країни.