Это изрядно возмутило пользователей сети. Сейчас Украина переживает чрезвычайно сложный период, страна-агрессор держит войска у наших границ. Важно объединяться против оккупанта, однако София Стужук выбрала другой путь.

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София Стужук назвала себя русской

Блогер сейчас находится на отдыхе в Дубае. Туда она полетела с подругой и тремя детьми. На одной из сторис, которую София опубликовала в День единения, она назвала себя русской. В сторис видно только подругу Стужук, однако подпись очень красноречива.

Осторожно, русские в Дубае,

– написала Стужук.



София Стужук назвала себя русской / Скриншот инстаграм-сторис блогера

Похоже, что София нарвалась на критику со стороны подписчиков. Поскольку через несколько часов блогер удалила эту сторис, то, вероятно, ее осудили из-за подписи.

Отметим, София Стужук родилась в Крыму. После оккупации полуострова блогер переехала жить в Киев. Она имеет несколько бизнесов как в Украине, так и на территории России.

Звезды и День единения