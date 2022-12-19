Чоловік Alyosha, співак Тарас Тополя, довгий час був на фронті у складі київської тероборони. Але як зізналась артистка, лідер "Антитіл" був і в небезпечних для життя ситуаціях.

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Alyosha про небезпечну ситуацію, коли Тополя був на фронті

Олена Тополя зізналась, що були такі моменти, про які Тарас зізнавався пізніше, щоб його дружина не хвилювалась. Наприклад, музикант певний час був неподалік від окупантів.

Вони були досить близько до окупантів, за кілька метрів. І доволі довго були. Але він – парамедик. Я його просила, щоб він був обережним. Щоб не йшов, бив себе в груди, а спершу подумати, – поділилась Alyosha.

Тополя на фронті / Фото з інстаграму артиста

"Тарас настільки розумна людина, що йому нічого не потрібно говорити. Він сам все знає і хоче, щоб у дітей був батько. Він зараз на культурному фронті, але його в будь-який момент можуть викликати, і він знову піде".