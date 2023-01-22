Наші люди на своїй землі, – Олена Зеленська привітала з Днем Соборності
Джерело:Олена Зеленська
22 січня українці відзначають День Соборності. Олена Зеленська звернулася до земляків зі зворушливим привітанням, нагадавши, що саме за соборність ми зараз боремося.
Вранці 22 січня Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, в якому привітав зі святом. Зворушливі слова адресувала землякам і його дружина.
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Олена Зеленська привітала з Днем Соборності
У соцмережах перша леді опублікувала лаконічне привітання, в якому наголосила, що соборність – це не лише про територіальну цілісність, якої ворог хоче нас позбавити. Соборність – це про нашу згуртованість, нашу спільність, наше вміння чинити опір, коли опираємося на своїх.
Соборність – мета нашої перемоги. Щоб об'єдналися наші родини та наші землі. Наші люди на своїй землі,
– підсумувала Зеленська.
Поки Володимир Зеленський щодня наближає перемогу, працюючи з командою в Києві, його дружина активно працює на дипломатичному фронті, зустрічається з партнерами за кордоном. Нещодавно Олена була з робочою поїздкою в Давосі, де представила формулу миру та передала листа від президента Сі Цзіньпіну. Також у Швейцарії Олена зустрілась з Борисом Гудзяком, поспілкувалась зі Спадкоємним принцом Князівства Ліхтенштейн Алоїзом та виступила на Всесвітньому економічному форумі.