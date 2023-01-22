Вранці 22 січня Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, в якому привітав зі святом. Зворушливі слова адресувала землякам і його дружина.

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Олена Зеленська привітала з Днем Соборності

У соцмережах перша леді опублікувала лаконічне привітання, в якому наголосила, що соборність – це не лише про територіальну цілісність, якої ворог хоче нас позбавити. Соборність – це про нашу згуртованість, нашу спільність, наше вміння чинити опір, коли опираємося на своїх.

Соборність – мета нашої перемоги. Щоб об'єдналися наші родини та наші землі. Наші люди на своїй землі,

– підсумувала Зеленська.

Поки Володимир Зеленський щодня наближає перемогу, працюючи з командою в Києві, його дружина активно працює на дипломатичному фронті, зустрічається з партнерами за кордоном. Нещодавно Олена була з робочою поїздкою в Давосі, де представила формулу миру та передала листа від президента Сі Цзіньпіну. Також у Швейцарії Олена зустрілась з Борисом Гудзяком, поспілкувалась зі Спадкоємним принцом Князівства Ліхтенштейн Алоїзом та виступила на Всесвітньому економічному форумі.