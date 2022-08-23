С Днем государственного флага поздравили и музыканты из группы "Антитела", и Маша Ефросинина, и балерина Екатерина Кухар, и шеф-повар из Колумбии Эктор Хименес-Браво. Самые яркие кадры смотрите в материале 24 канала.

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Звездный бомонд поздравляет с Днем государственного флага Украины

Группа "Антитела"

С Днем государственного флага Украины! Сине-желтый – это свобода, смелость и несокрушимость,

– написали музыканты в инстаграме.

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" поделился, что во время благотворительного тура по Европе повсюду видит украинский флаг – на музеях, правительственных учреждениях, в авто, на домах людей. По его мнению, это потому, что сине-желтый стал символом свободного мира.

Наш флаг стал символом свободы, мужества и силы для многих людей из разных стран! Мы ощущаем эти цвета сердцем. Сегодня наш флаг гордо развевается над миром свободных. С Днем Государственного флага Украины,

– поздравил Святослав Вакарчук.

Группа "Друга Ріка"

Поздравляем с Днем государственного флага Украины. Во время войны с оккупантом это особенная святыня для каждого украинца,

– подчеркнули музыканты.

Он видит болезненный символизм в том, что нередко наш желто-голубой становится красно-черным от пролитой крови защитников и защитниц. Все потому, что под таким флагом Украина вела освободительную борьбу с советскими оккупантами еще в 40-х годах.

Маша Ефросинина

Телеведущая подчеркнула, что наш сине-желтый стал главным цветом года и окутал весь мир.

Цвета единства, силы и свободы. Цвета, которыми пронизан сегодня весь мир, они являются постоянным напоминанием о противостоянии Украины жестокому и беспощадному врагу! С Днем государственного флага Украины,

– написала Ефросинина.

Екатерина Кухар

"Символ нашей борьбы, воли и несокрушимости! Символ нашей свободы, развевающийся по всему миру! Наши два цвета смелости. С Днем Государственного флага Украины", – подписала балерина видео, снятое у "Родины-Матери" с видом на самый большой флаг Украины. Его подняли по случаю празднования годом ранее.

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Олег Скрипка

"Уважаемые украинцы. Поздравляю вас с Днем украинского флага. Счастье, вдохновение. Символы, украинская культура, украинская история – это очень важно! К победе! Победа за нами", – сказал фронтмен группы ВВ на фоне сожженной российской техники на Крещатике.

Светлана Тарабарова

Особые цвета для каждого из нас. С Днем украинского флага, родные,

– лаконично поздравила певица.

Екатерина Бужинская

"Наш флаг – это символ свободы и независимости, славы и возрождения, победы Украины. Его должны беречь и уважать как высшую национальную святыню. Мгновение, когда поднимается флаг Украины и звучит государственный гимн, – это момент возвышения, который наполняет сердца гордостью за родную страну", – подчеркнула Екатерина Бужинская в своем инстаграме.

Певица пожелала украинцам мирного неба и жизни в цветах нашего флага – синего и мирного, как небо, и желто-золотистого, как пшеничные поля Украины.

Илона Гвоздева

"Поздравляю с Днем государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным, мирным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьется на ветру и наполняет душу патриотизмом, силой и стремлением к светлому будущему. Берегите себя и верьте в нашу победу", – напомнила танцовщица.

Эктор Хименес-Браво

Сегодня флаг Украины – символ непокоренности. Верю, совсем скоро, желтый и голубой станут символами победы и свободы. С днем Государственного флага Украины,

– поздравил шеф-повар из Колумбии.

Кстати, в интервью 24 каналу Эктор Хименес-Браво рассказывал, что ему лучше быть в Украине, чем отдыхать за границей, ведь украинцы – это его семья.