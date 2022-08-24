3 речі, які змінились у житті артистів за 31 рік Незалежності: ексклюзивні розповіді зірок

Вільна, незламна, рідна… Для кожного Україна асоціюється із чимсь особливим та сокровенним. Починаючи з 1991-го, коли на мапі світу знову з'явилася Незалежна Україна, змінилося дуже багато: покоління, цінності та вподобання. На шляху виникали різні виклики та труднощі: як в кожного з нас, так і в державі в цілому.

До найбільшого свята року, Дня Незалежності, відомі українські зірки розповіли 24 каналу про 3 речі, які суттєво змінились для них у їх творчості та державі в цілому у порівнянні з 1991 роком, коли Україна відновила свою незалежність, та нашим сьогоденням – 2022-м – коли українці мужньо виборюють своє право на незалежність та європейське майбутнє!

Важливо Війна за незалежність: як змінились українські зірки та їхні погляди з початком великої війни

Віктор Винник, фронтмен гурту "МЕРІ"

Починаючи з 1991 року, за цей 31 рік, по-перше, змінився я. Коли мені було 15 років, то нам фактично призначили незалежність: ми жили в одній країні, і тут раз – оголосили про її розпад та про появу на карті світу нової самостійної держави – України. І лише за 31 рік прийшло розуміння того, що незалежність неможливо призначити чи отримати просто так, у подарунок. Її можна тільки вибороти.

По друге, змінились покоління. На них я покладаю великі надії, адже саме за ними наше майбутнє! Це ті дітки, які зараз співають "Червону калину", які активно та найрізноманітнішими способами збирають кошти на ЗСУ. До речі, честь і хвала Андрію Хливнюку за те, що він у потрібному місці та в потрібний час виконав цю пісню. Через сто років вона знову стала актуальною та є одним з гімнів нашої боротьби.

По-третє, змінюється світ. Здавалось би, яке це має відношення до нас? Але ні, це має пряме відношення, тому що через втрати та біль, страх та ненависть, ми все ж таки рвемося у вільний світ. Ми хочемо вирватись з тюрми народів, де провели дуже багато часу: майже усі минуле століття і майже 30 років нашої незалежності. Ми тільки номінально з неї вирвались, а зараз нарешті триває фінальна фаза нашого шляху до світла та свободи! Світ змінюється, і ми змінюємося разом з ним.

Якщо аналізувати як змінювалась творчість Віктора Винника і "МЕРІ", то оскільки на українській сцені гурт "МЕРІ" вже давно, з кінця 90-тих, ми переживали усі ці метаморфози разом з нашою країною: важкі, але яскраві 90-ті, підйомні нульові та насичені десяті. І весь цей час у Віктора Винника і "МЕРІ" були пісні на військово-патріотичну тематику. Усі такі пісні актуальні дотепер, адже наша боротьба тривала усі ці роки, а зараз це просто оголилось.



Віктор Винник про 31 рік незалежності / Фото пресслужби

Для себе я відзначив, що моя пісня "Я з України" за час повномасштабного вторгнення росії увійшла в топ-100 пісень України, зайнявши 17 місце. Вона йшла до мільйона переглядів 6 років, і лише за ці місяці вона набрала на YouTube ще два мільйони переглядів. Багато людей використовують її у TikTok. Це круто, що вони розуміють цей текст і він є для них актуальним. Мені як автору це дуже приємно, але дуже шкода, що це не трапилось раніше.

Зараз, коли триває активна фаза війни, ми стараємось продовжувати жити, плануємо концерти. За час великої війни нам вдалось провести сотні концертів, на яких ми збирали кошти для наших військових. Саме завдяки їм зараз ми вже навіть маємо заплановані повноцінні концерти на великих сценах. Звичайно, що вони певною мірою також будуть благодійними. Життя одне і його не можна відкласти на після війни. На нашу долю випала участь у цій визвольній боротьбі. Водночас ми все одно проживаємо своє єдине життя, тому потрібно, щоб було що згадати і не було соромно.

Ось уже 31 рік, як ми незалежні, а 8 років (хто як рахує, можна з 2004 чи 2014 року рахувати) – це час, коли ми почали осмислювати свою незалежність і висловили готовність за неї боротись! Я дуже щасливий, що живу, нехай у важкі, але історичні та віхові часи для моєї країни. Живу серед своїх земляків, які однозначно Герої! І як сказав наш головнокомандувач генерал Залужний: "Нам ще буде дуже важко, але вже ніколи не буде соромно!" Вітаю Вас, Українці! Слава Україні!

Валерій Харчишин, фронтмен гурту "Друга ріка"

У порівнянні з 1991 роком у мене суттєво змінилось ставлення до мови. Якщо раніше, щоб спілкуватися і бути повноцінним членом суспільства, я змушений був вивчати російську мову. Це було необхідно, щоб, як мінімум, не бути білою вороною, а як максимом не бути якимось неосвіченим, вибачте "дебілом", тому що у той час усі переважно розмовляли виключно російською мовою, де б ти не був. Сьогодні ж потрібно знати українську мову. Вона звучить тепер звідусіль, що не може не радувати. Розмовляти українською тепер не лише не соромно, а й модно і престижно!

Друге, що за цей час для мене змінилося – це молодь. За часи незалежності виросла абсолютно європейська вільна молодь, яка не знає совка, не є рабами і вони усі є справжніми українцями, які люблять свою країну.

А третє – відбулася ідентифікація нас як нації, адже раніше, як на мене, ми були "совєтским" народом. Це тривало довго, а звершилося, мабуть, у 2022-му, коли ми нарешті відірвались від совка. Ми українці і пишаємось цим!

Якщо можна додати четвертий пункт, то сьогодні саме ми стаємо рушійною силою, молодою кров’ю у старій архаїчній Європі! Саме українцям доводиться змінювати на краще старезні і недієві інституції, які втратили свій шанс. Ми є новим європейським народом, який змінить не тільки Україну, а й всю Європу!



Валерій Харчишин розповів, як змінилась Україна / Фото пресслужби

Якщо аналізувати творчість "Другої ріки" від моменту заснування до сьогодні, то за цей період композиції гурту втратили легковажність, яка була притаманна ранній нашій творчості та мейнстримовим пісням, серед яких "Вже не сам", "Відчиняй". Натомість з’явилося більше експериментів і щороку з кожним альбомом я відчуваю, що у нас щоразу більше свободи. Саме вона дозволила нам записати альбом "Піраміда", який для мене є найбільш щирим. Тому свобода – це перше, що з’явилося у "Другої ріки" з роками. Ми стали дорослішими, легковажність зникла. Натомість є іронія, але дуже тонка, якщо вона є.

Вітаю Вас зі святом, яке ми зараз виборюємо кров'ю! Ми відстоюємо свою незалежність, свободу і право називатися й бути українцями. Не бійтеся бути собою, викорінюйте у собі москаля і ми обов'язково переможемо. Усі, хто зараз на передку, хто зараз у полоні, хто зараз допомагає пораненим, хто волонтерить, хто просто працює рятуючи економіку, – усіх вітаю з Днем Незалежності і дякую, за те, що ви робите. Ми переможемо, бо ми найкращі і ми на своїй землі. Слава Україні!

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Олег Скрипка, фронтмен гурту "Воплі Відоплясова"

1991 та 2022 роки ознаменувались концертами в Європі, де я співаю українські пісні. Відмінність полягає в тому, що у 91-му навіть слово "Україна" мало хто знав. Нас вважали росіянами. Був присутній культ російської культури. А у 2022 році ця ситуація кардинально змінилася. Всі знають хто такі українці, поважають, цінують, знають кольори нашого прапора. Це основна відмінність.

Київ, 1991 рік. Вільним, м'яким чином ми здобули незалежність і мало хто на сьогодні пам'ятає невід’ємну рису того часу – бідність. Красивий Київ, але люди не мали машин, не було супермаркетів, не було у що вдягатися, ресторанів та кафе не було. Печальне пострадянське місто. Сьогодні ми у війні, але Київ живе: є супермаркети, кафе, ресторани. Місто доглянуте, цивілізаційно країна виглядає набагато краще. Нещодавно я був у Харкові. Харків під постійними обстрілами та бомбардуваннями, але газони підстрижені, квіти посаджені. Все доглянуте: бордюри, тротуари. Це вражає! Теж саме можу сказати про Бучу, де жили мої батьки. У 1991 році маленькі містечка були занедбані, вбиті. І наскільки разючих змін воно зазнало за ці десятиліття. До війни це містечко було затишне, красиве та доглянуте. Я нещодавно приїжджав у Бучу: служби все ремонтують, відновлюють. Ясно, що пошкоджені будинки стоять, але вже там прибрано. Навіть розбиті мости швидко ремонтують. Українці проявили свою працьовитість та господарність.

У 1991 році, хоч Україна і здобула свою незалежність, та все ж Київ був повністю російськомовним містом. Те саме стосувалося міста на сході нашої країни. Це здавалося безнадійним! І на сьогодні таке пишне пришестя української мови, відбулося повернення української мови в Україну! Це дуже приємно дивує.

Мої знайомі та друзі масово переходять на українську. Українська мова в Києві, в Харкові, на Сході стає побутовою. Анекдоти розповідають українською. Вона стає сленговою мовою на рівні жартів, а це означає, що вона починає повертатися до життя. І не лише літературна, а й мова вулиці. Це потрібно. Для мови це дуже важливо! У 91-му році українська мова на радіо була великою рідкістю. Навіть ВВ тоді не крутили, а тепер радіоефіри переважно україномовні і це прекрасно!

IVAN NAVI, співак

Я народився в першій рік відновленої Незалежності України. У нашій сім‘ї добре розуміли ціну цієї Незалежності: мій дідусь був Січовим Стрільцем, тож я доволі в ранньому віці засвоїв, з-під якого страшного ярма нам вдалось звільнитись. Що мова і культура є нашим щитом від росії-агресора, яка століттями посягала на наші цінності, територію, присвоювала і підкупляла наші найвидатніші уми, а тих кого не могла завербувати, закатовувала в тюрмах. Для мене завжди були в пріоритеті розвиток свого українського: музики, контенту. Неодноразово мені говорили, що так я відсікаю величезну аудиторію, не зможу стати успішним і т.д. Але це не був вибір, це було всередині. І я дуже тішуся, що зараз багато хто став усвідомленим українцем. Невимовно шкода, що це сталось такою ціною.

Я вірю в наших людей, захоплююсь сміливістю та впевнений у нашій перемозі. Слава кожному українцю, який бореться зараз на своєму фронті! Слава нашим ЗСУ! Слава Україні!

Лесик, співак

Починаючи з 90-х років і до сьогодні у мене зросла ненависть до рашистського режиму, рашистів, і взагалі до російського народу як нації.

Друге – війна, яка особливо зараз показала, хто є хто: хто виїхав за кордон, хто як переживає, хто бере участь у волонтерських справах, хто в армію пішов, а хто ховається за кордоном, кому це не цікаво…

І третє – я відчув безмежну любов до нашої країни, мови… Зрозумів, що ми непереможні, адже з нашою волею нікому нас не вдасться здолати! Нікому – ніколи!



Виконавець Лесик на обороні України / Фото пресслужби

Якщо говорити про мою творчість, то останнім часом переважає тенденція написання пісень на військову тематику, серед яких, наприклад, "Чемодан, вокзал, рассєя", "Військова колискова", "На інстинкті", "Ангели світла".

Також хочу привітати увесь наш незламний народ з Днем Незалежності нашої України! Перемога за нами, адже ми сильні, вольові! Ми з України! Слава Україні! Героям Слава!

Julik, шоумен, саунд-продюсер, автор пісень

Насамперед за цей час змінилось ставлення українців своєї країни та до самих себе. Ми сильніші і це найголовніше досягнення, яке тільки може бути. Країна, яка є об'єднаною, безумовно переможе усіх ворогів і усяку нечисть.

Я з радістю дивлюсь на те, як пліч-о-пліч кожного дня наша країна дає відсіч російському окупанту. На те, як кожна людина, робить усе можливе заради світлого майбутнього! Я хочу аби День Незалежності став для кожного особливим днем. Днем, коли можна згадати усі здобутки нашої країни, і гордо сказати: "Я пишаюсь бути українцем!".

З Днем Незалежності, моя країно!

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ЗАЛІСКО, співак

За цей період змінилась моя творчість. Все частіше пишуть люди про те, що якась моя пісня в той чи інший момент піднімає, чи підняла комусь настрій. А нещодавно одна жінка на благодійному виступі підійшла і так тихо сказала, що композиція "Ніколи не пізно" відкрила їй очі в нове, зовсім інше життя, на яке довго не могла зважитись. Це дуже приємно і надихає на подальший розвиток.

Також я почав спокійніше ставитися до смерті. Не боятись її якоюсь мірою… Але більше цінувати життя! Це дуже важливо, ми маємо цінувати життя своє, своїх близьких і обов’язково наших захисників! У 2022-му я ще раз переконався, що ми нація! Незламна і вільна! І тільки так!!! Слава Україні і Героям слава!

Зараз кожен з нас українців має долучитись до перемоги! Кожен чимось має пожертвувати для нашої Волі та свободи! Або просто прийти на наші благодійні концерти і долучитись до збору коштів для ЗСУ! Вітаю всіх з Днем Незалежності України!!!

Андріана, співачка

Перша подія з часів нашої Незалежності, яка мене найбільше вразила, це Помаранчева революція у 2004 році. Це був той момент, коли українці показали, що вони вільні та сильні духом, що вони не стерплять неправди.

Другий момент, який мене вразив, це Майдан у 2014 році, коли наші люди показали, що вони не дозволять продажній владі керувати нами. На превеликий жаль, загинули Герої Небесної сотні і все далось дорогою ціною. У цей час росія підступно анексувала Крим та розпочала війну. Звісно, що це стало для усіх неабияким потрясінням, що ворог хоче забрати нашу землю, але українці вкотре показують, яка ми сильна та незламна нація. По нас стріляють ракетами, погрожують ядерною зброєю, але українці показують, що вони готові без зброї іти на танки, що ніколи не здадуться і не віддадуть своє! Чим більше ворог лютує, тим більше ми впевненні у нашій перемозі.



Андріана зізналась, що українському співаку було важко у шоубізнесі / Фото пресслужби

Тішимось, що Україна, нарешті почала розмовляти українською мовою. Раніше, коли приїжджали до Києва, то у 90% чули російську, а сьогодні такого помітно менше. Сьогодні модно говорити українською. Наша держава, наші люди, наш президент – усе це ми говоримо з гордістю.

Ще один момент, який запам’ятався від часу незалежності нашої країни, пов’язаний із моєю творчістю. У 2018 році ми зробили відчайдушний крок: я спільно з моєю командою стрімко змінила напрямок музики: з романтичної співачки на смішну, веселу дівчину, яка почала співати пісні у балканському стилі.

Коли ми запустили у ротацію пісню Владислава Левицького, нашого друга, якого з нами, на превеликий жаль, вже не має, а батьки Владислава дозволили мені співати цю пісню, то пісня отримала фідбек та практично стала народною. Мене почали запрошувати на події, музичні премії і такою приємною несподіванкою для нас стала музична премія "Золота жар-птиця" 2019 року, де я з піснею "Ой, мамо" потрапила аж у чотири номінації: "Хіт року", "Співачка року", "Народний хіт" та "Кліп року". Для нас це було несподівано та дуже приємно!

Дорогі мої українці, вітаю Вас з Днем Незалежності. Вірте в наші ЗСУ, вірте у нашу Перемогу, тому що українці – це сильна та незламна нація. І ми ще раз, і ще раз усьому світу це доводимо. Перемога за нами! Слава Україні!

Сергій Федорчук, музикант, волонтер

активіст азовського руху, співзасновник Українського Мистецького Фронту у Львові на підтримку полку Азов

Починаючи з 1991-го, коли Україна відновила свою Незалежність, на мою думку, найбільше змінились такі основні речі: 1) проєвропейський курс України, поступовий перехід від "совка" та старих часів; 2) в більшій чи меншій мірі відбулось реформування економіки, медицини, сфери права, культури та цифрової сфери; 3) змінився наш народ. Відбулася самоідентифікація українців.

Студенти, працівники та випускники Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, музиканти та митці, що були вимушено переміщені до Львова, зараз активно долучаються і роблять свій внесок у визвольну боротьбу українського народу. Спільно з громадською організацією "Міжнародна Асоціація Мистців" в рамках благочинного проєкту Сергія Федорчука "Український Мистецький Фронт" ми підіймаємо дух та віру в краще майбутнє України через мистецтво. Адже саме воно є одним з найбільш важливих елементів націоналізації та українізації суспільства у цей нелегкий час.



Сергій Федорчук / Фото пресслужби

Теперішній час показує хто ми! Зараз ми як вулик з бджолами, що однією міцною родиною захищає свій дім! Ми єсть народ і дух у нас незламний!!! Слава Україні! Слава Нації! Україна понад усе! Разом до перемоги!

Петро Луцишин, організатор

один із засновників концертної агенції "VINIL Concert agency"

За шість днів після того, як Україна знову стала Незалежною 24 серпня 1991 року, я вперше переступив поріг школи, тобто був свідком цього моменту. За цей понад 30-річний період я помітив, що з’явилося якісно нове покоління українців. Це європейсько орієнтоване суспільство людей, які встигли народитися, вивчитися у своїй державі, отримали іноземний досвід і будувати вже європейську Україну.

Активно почала розвиватись українська музика та культура. Ми неодноразово вигравали Євробачення та заявили про себе як талановита і співоча нація. І третє, – з’явилася українська сильна армія, як беззаперечний авторитет у суспільстві, а з нею і усвідомлення кожного українця як невід’ємної частини європейських народів. Саме вона є в основі нашої впевненості у нашому вільному українському завтра.

Хочу привітати усіх українців, з Днем Незалежності та з тим, що ми – є! Адже у цьому сумнівався увесь світ ще пів року тому, але ми довели, що нас не зламати і не перемогти. Бажаю усім нам якнайшвидшої перемоги та ліквідації росії як держави. Міцного здоров’я нам усім під мирним українським небом і швидкої відбудови нашої квітучої України!