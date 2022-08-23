Боротьба за незалежність України та те, щоб синьо-жовтий прапор майорів у всіх наших містах і селах – все ще триває. Та ми не опускаємо рук і продовжуємо війну на всіх можливих фронтах.

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Напередодні Дня Незалежності пропонуємо прослухати та проглянути 10 пісень, що проникають у саме серце та проймають до мурах. Серед таких – і "Червона калина", і "Біля Тополі" та багато інших патріотичних композицій.

Плейлист топових патріотичних пісень

Андрій Хливнюк (і The Kiffness) – "Ой у лузі червона калина": дивіться відео онлайн

Тінь Сонця – "Зродились ми великої години": слухайте онлайн

SHUMEI - Біля Тополі: дивіться відео онлайн

Христина Соловій – "Я твоя зброя": дивіться відео онлайн

Олександр Пономарьов, Юрій Горбунов, Тарас Тополя та Дзідзьо – "На землі, в повітрі і на морі": дивіться відео онлайн

Українські артисти та Lida Lee – "Настане час": дивіться відео онлайн

"Океан Ельзи" – "Квіти мінних зон": дивіться відео онлайн

Ed Sheeran – 2step ft "Антитіла": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва – "Думи": дивіться відео онлайн

Jerry Heil, alyona alyona, Ela – "Купала": дивіться відео онлайн