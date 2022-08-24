К величайшему празднику года, Дню Независимости, известные украинские звезды рассказали 24 каналу о 3 вещах, которые существенно изменились для них в их творчестве и государстве в целом по сравнению с 1991 годом, когда Украина восстановила свою независимость, и нашим сегодняшним – 2022-м – когда украинцы мужественно борются за свое право на независимость и европейское будущее!

Важно Война за независимость: как изменились украинские звезды и их взгляды с началом войны

Виктор Винник, фронтмен группы "Мэри"

Начиная с 1991 года за этот 31 год, во-первых, изменился я. Когда мне было 15 лет, нам фактически назначили независимость: мы жили в одной стране, и тут раз – объявили о ее распаде и о появлении на карте мира нового самостоятельного государства – Украины. И только через 31 год пришло понимание того, что независимость невозможно назначить или получить просто так, в подарок. Ее можно только завоевать.

Во вторых, сменились поколения. На них я полагаю большие надежды, ведь именно за ними наше будущее! Это те детки, которые сейчас поют "Червону калину", активно и самыми разными способами собирают средства на ВСУ. Кстати, честь и хвала Андрею Хливнюку за то, что он в нужном месте и в нужное время исполнил песню. Через сто лет она снова стала актуальной и является одним из гимнов нашей борьбы.

В-третьих, меняется мир. Казалось бы, какое это имеет отношение к нам? Но нет, это имеет прямое отношение, потому что из-за потерь и боли, страха и ненависти, мы все же рвемся в свободный мир. Мы хотим вырваться из тюрьмы народов, где провели очень много времени: почти весь прошлый век и почти 30 лет нашей независимости. Мы только номинально из нее вырвались, а сейчас наконец-то продолжается финальная фаза нашего пути к свету и свободе! Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним.

Если анализировать как менялось творчество Виктора Винника и "МЕРИ", то поскольку на украинской сцене группа "МЕРИ" уже давно, с конца 90-х, мы переживали все эти метаморфозы вместе с нашей страной: тяжелые, но яркие 90-ые, подъемные нулевые и насыщенные десятые. И все это время у Виктора Винника и "МЭРИ" были песни на военно-патриотическую тематику. Все такие песни актуальны до сих пор, ведь наша борьба продолжалась все эти годы, а сейчас это просто обнажилось.



Виктор Винник о 31 году независимости / Фото прессслужбы

Для себя я отметил, что моя песня "Я з України" за время полномасштабного вторжения россии вошла в топ-100 песен Украины, заняв 17 место. Она шла к миллиону просмотров 6 лет, и только за эти месяцы она набрала на YouTube еще два миллиона просмотров. Многие используют ее в TikTok. Это круто, что они понимают этот текст и он для них актуален. Мне как автору это очень приятно, но очень жаль, что это не случилось раньше.

Сейчас, когда идет активная фаза войны, мы стараемся продолжать жить, планируем концерты. За время войны нам удалось провести сотни концертов, на которых мы собирали средства для наших военных. Именно благодаря им сейчас у нас даже есть запланированные полноценные концерты на больших сценах. Конечно, они в определенной степени тоже будут благотворительными. Жизнь одна и ее нельзя отложить на после войны. На нашу судьбу выпало участие в этой освободительной борьбе. В то же время, мы все равно проживаем свою единственную жизнь, поэтому нужно, чтобы было что вспомнить и не было стыдно.

Вот уже 31 год, как мы независимы, а 8 лет (кто как считает, можно с 2004 или 2014 считать) – это время, когда мы начали осмысливать свою независимость и выразили готовность за нее бороться! Я очень счастлив, что живу, пусть в трудные, но исторические и веховые времена для моей страны. Живу среди своих земляков, однозначно Герои! И как сказал наш главнокомандующий генерал Залужный: "Нам еще будет очень тяжело, но уже никогда не будет стыдно!" Поздравляю Вас, Украинцы! Слава Украине!

Валерий Харчишин, фронтмен группы "Друга ріка"

По сравнению с 1991 годом у меня существенно изменилось отношение к языку. Если раньше, чтобы общаться и быть полноценным членом общества, я вынужден был учить русский язык. Это было необходимо, чтобы, как минимум, не быть белой вороной, а как максимом не быть каким-то необразованным, извините "дебилом", потому что в то время все преимущественно разговаривали исключительно на русском языке, где бы ты ни был. Сегодня нужно знать украинский язык. Она звучит теперь отовсюду, что не может не радовать. Разговаривать по-украински теперь не только не стыдно, но и модно и престижно!

Второе, что за это время для меня изменилось – это молодежь. За время независимости выросла абсолютно европейская свободная молодежь, которая не знает совка, не рабы, и они все являются настоящими украинцами, которые любят свою страну.

А третье – состоялась идентификация нас как нации, ведь раньше, по-моему, мы были "советским" народом. Это продолжалось долго, а свершилось, видимо, в 2022-м, когда мы наконец-то оторвались от совка. Мы украинцы и гордимся этим!

Если можно добавить четвертый пункт, то сегодня мы становимся движущей силой, молодой кровью в старой архаической Европе! Именно украинцам приходится изменять к лучшему устаревшие и недейственные институты, упустившие свой шанс. Мы являемся новым европейским народом, который сменит не только Украину, но и всю Европу!



Валерий Харчишин рассказал, как изменилась Украина / Фото прессслужбы

Если анализировать творчество "Другої ріки" от момента основания до сегодняшнего дня, то за этот период композиции группы потеряли легкомыслие, присущее раннему нашему творчеству и мейнстримовым песням, среди которых "Вже не сам", "Відкривай". Зато появилось больше экспериментов и каждый год с каждым альбомом я чувствую, что у нас все больше свободы. Именно она позволила нам записать альбом "Пірамида", который для меня самый искренний. Поэтому свобода – это первое, что появилось у "Другої ріки" с годами. Мы стали взрослее, легкомыслие исчезло. Но есть ирония, но очень тонкая, если она есть.

Поздравляю Вас с праздником, который мы сейчас боремся за кровь! Мы отстаиваем свою независимость, свободу и право называться и быть украинцами. Не бойтесь быть собой, искореняйте в себе москаля, и мы обязательно победим. Все, кто сейчас на передке, кто сейчас в плену, кто сейчас помогает раненым, кто волонтерит, кто просто работает спасая экономику – всех поздравляю с Днем Независимости и спасибо за то, что вы делаете. Мы победим, потому что мы лучшие и мы на своей земле. Слава Украине!

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Олег Скрипка, фронтмен группы "Вопли Видоплясова"

В 1991 и 2022 годах ознаменовались концертами в Европе, где я пою украинские песни. Отличие состоит в том, что в 91-м даже слово "Украина" мало кто знал. Нас считали россиянами. Присутствовал культ русской культуры. А в 2022 году эта ситуация кардинально поменялась. Все знают, кто такие украинцы, уважают, ценят, знают цвета нашего флага. Это основное отличие.

Киев, 1991 год. Свободным, мягким образом мы обрели независимость и мало кто сегодня помнит неотъемлемую черту того времени – бедность. Красивый Киев, но у людей не было машин, не было супермаркетов, не было во что одеваться, ресторанов и кафе не было. Печальный постсоветский город. Сегодня мы в войне, но Киев живет: есть супермаркеты, кафе, рестораны. Город ухоженный, цивилизационно страна выглядит гораздо лучше. Недавно я находился в Харькове. Харьков под постоянными обстрелами и бомбардировками, но газоны подстрижены, цветы посажены. Все ухоженное: бордюры, тротуары. Это поражает! Тоже могу сказать о Буче, где жили мои родители. В 1991 году маленькие городки были заброшены, убиты. И насколько поразительных изменений оно претерпело за эти десятилетия. До войны этот городок был уютный, красивый и ухоженный. Я недавно приезжал в Бучу: службы все ремонтируют, восстанавливают. Ясно, что поврежденные дома стоят, но уже там убрано. Даже разбитые мосты быстро ремонтируют. Украинцы проявили свое трудолюбие и хозяйственность.

В 1991 году, хотя Украина и обрела свою независимость, все же Киев был полностью русскоязычным городом. То же касалось города на востоке нашей страны. Это казалось безнадежным! И сегодня такое пышное пришествие украинского языка, произошло возвращение украинского языка в Украину! Это очень приятно удивляет.

Мои знакомые и друзья массово переходят на украинский. Украинский язык в Киеве, в Харькове, на Востоке становится бытовым. Анекдоты рассказывают по-украински. Она становится сленговой языком на уровне шуток, а это означает, что она начинает возвращаться к жизни. И не только литературный, но и язык улицы. Это нужно. Для речи это очень важно! В 91 году украинский язык на радио был большой редкостью. Даже ВВ тогда не крутили, а теперь радиоэфиры преимущественно украиноязычные, и это прекрасно!

IVAN NAVI, певец

Я родился в первый год восстановленной независимости Украины. В нашей семье хорошо понимали цену этой Независимости: мой дедушка был Сечевым Стрельцем, поэтому я достаточно в раннем возрасте усвоил, из-под какого страшного ига нам удалось освободиться. Что язык и культура является нашим щитом от россии-агрессора, которая веками посягала на наши ценности, территорию, присваивала и подкупала наши выдающиеся умы, а тех, кого не могла завербовать, пытала в тюрьмах. Для меня всегда было в приоритете развитие своего украинского: музыки, контента. Не раз мне говорили, что так я отсекаю огромную аудиторию, не смогу стать успешным и т.д. Но это не был выбор, это было внутри. И я очень рад, что сейчас многие стали осознанным украинцем. Невыразимо жаль, что это произошло такой ценой.

Я верю в наших людей, восхищаюсь смелостью и уверен в нашей победе. Слава каждому украинцу, борющемуся сейчас на своем фронте! Слава нашим ВСУ! Слава Украине!

Лесик, певец

Начиная с 90-х годов и по сей день у меня возросла ненависть к рашистскому режиму, рашистам, и вообще к русскому народу как нации.

Второе – война, которая особенно сейчас показала, кто есть кто: кто уехал за границу, кто как переживает, кто участвует в волонтерских делах, кто в армию ушел, а кто прячется за границей, кому это не интересно…

И третье – я почувствовал безграничную любовь к нашей стране, языку… Понял, что мы непобедимы, ведь с нашей волей никому нас не удастся одолеть! Никому – никогда!



Исполнитель Лесик на обороне Украины / Фото прессслужбы

Если говорить о моем творчестве, то в последнее время преобладает тенденция написания песен на военную тематику, среди которых, например, "Чемодан, вокзал, рассея", "Військова колискова", "На інстинкті", "Ангели світла".

Также хочу поздравить весь наш несокрушимый народ с Днем Независимости нашей Украины! Победа за нами, мы ведь сильные, волевые! Мы из Украины! Слава Украине! Героям Слава!

Julik, шоумен, саунд-продюсер, автор песен

В первую очередь, за это время изменилось отношение украинцев своей страны и к самим себе. Мы сильнее и это самое главное достижение, которое только возможно. Объединенная страна безусловно победит всех врагов и всякую нечисть.

Я с радостью смотрю на то, как бок о бок каждый день наша страна дает отпор российскому оккупанту. Как каждый человек делает все возможное ради светлого будущего! Я хочу, чтобы День Независимости стал для каждого особым днем. Днем, когда можно вспомнить все достижения нашей страны, и гордо сказать: "Я горжусь быть украинцем!".

С Днем Независимости, моя страна!

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ЗАЛИСКО, певец

За этот период изменилось мое творчество. Все чаще пишут люди о том, что какая-то моя песня в тот или иной момент поднимает или подняла настроение. А недавно одна женщина на благотворительном выступлении подошла и так тихо сказала, что композиция "Ніколи не пізно" открыла ей глаза в новую, совсем другую жизнь, на которую долго не могла решиться. Это очень приятно и вдохновляет на дальнейшее развитие.

Также я стал спокойнее относиться к смерти. Не бояться ее в какой-то степени… Но больше ценить жизнь! Это очень важно, мы должны ценить жизнь свою, своих близких и обязательно наших защитников! В 2022 году я еще раз убедился, что мы нация! Несокрушимая и свободная! И только так! Слава Украине и Героям слава!

Сейчас каждый из нас украинцев должен присоединиться к победе! Каждый должен пожертвовать для нашей воли и свободы! Или просто прийти на наши благотворительные концерты и присоединиться к сбору средств для ВСУ! Поздравляю всех с Днем Независимости!

Андриана, певица

Первое событие со времен нашей Независимости, которое меня поразило, это Оранжевая революция в 2004 году. Это был тот момент, когда украинцы показали, что они свободны и сильны духом, что не стерпят лжи.

Второй момент, который поразил меня, это Майдан в 2014 году, когда наши люди показали, что они не позволят продажным властям управлять нами. К сожалению, погибли Герои Небесной сотни и все далось дорогой ценой. В это время россия коварно аннексировала Крым и начала войну. Конечно, это стало для всех потрясением, что враг хочет забрать нашу землю, но украинцы еще раз показывают, какая мы сильная и несгибаемая нация. По нас стреляют ракетами, угрожают ядерным оружием, но украинцы показывают, что они готовы без оружия идти на танки, которые никогда не сдадутся и не отдадут свое! Чем больше враг свирепствует, тем больше мы уверены в нашей победе.



Андриана призналась, что украинскому певцу было тяжело в шоу-бизнесе / Фото прессслужбы

Утешаемся, что Украина, наконец, начала разговаривать на украинском языке. Раньше, когда приезжали в Киев, то в 90% слышали русский, а сегодня такого заметно меньше. Сегодня модно говорить по-украински. Наше государство, наши люди, наш президент – все это мы говорим с гордостью.

Еще один момент, запомнившийся со времени независимости нашей страны, связан с моим творчеством. В 2018 году мы сделали бесшабашный шаг: я совместно с моей командой стремительно изменила направление музыки: с романтической певицы на смешную, веселую девушку, которая начала петь песни в балканском стиле.

Когда мы запустили в ротацию песню Владислава Левицкого, нашего друга, которого с нами, к сожалению, уже нет, а родители Владислава разрешили мне петь эту песню, то песня получила фидбек и практически стала народной. Меня начали приглашать на события, музыкальные премии и такой приятной неожиданностью для нас стала музыкальная премия "Золотая жар-птица" 2019 года, где я с песней "Ой, мама" попала в четыре номинации: "Хит года", "Певица года" , "Народный хит" и "Клип года". Для нас это было неожиданно и очень приятно!

Дорогие мои украинцы, поздравляю Вас с Днем Независимости. Верьте в наши ВСУ, верьте в нашу Победу, потому что украинцы – это сильная и несокрушимая нация. И мы еще раз и еще раз всему миру это доказываем. Победа за нами! Слава Украине!

Сергей Федорчук, музыкант, волонтер

активист азовского движения, соучредитель Украинского Художественного Фронта во Львове в поддержку полка Азов

Начиная с 1991-го, когда Украина восстановила свою Независимость, на мой взгляд, больше всего изменились следующие основные вещи: 1) проевропейский курс Украины, постепенный переход от "совка" и старых времен; 2) в большей или меньшей степени произошло реформирование экономики, медицины, сферы права, культуры и цифровой сферы; 3) поменялся наш народ. Состоялась самоидентификация украинцев.

Студенты, работники и выпускники Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко, музыканты и художники, вынужденно перемещенные во Львов, сейчас активно приобщаются и вносят свой вклад в освободительную борьбу украинского народа. Совместно с общественной организацией "Международная Ассоциация Художников" в рамках благотворительного проекта Сергея Федорчука "Украинский Художественный Фронт" мы поднимаем дух и веру в лучшее будущее Украины через искусство. Ведь именно он является одним из наиболее важных элементов национализации и украинизации общества в это нелегкое время.



Сергей Федорчук / Фото прессслужбы

Настоящее время показывает кто мы! Сейчас мы как улей с пчелами, которая одной крепкой семьей защищает свой дом! Мы есть народ и дух у нас несокрушимый!!! Слава Украине! Слава Нации! Украина больше всего! Итого к победе!

Петр Луцишин, организатор

один из основателей концертного агентства "VINIL Concert agency"

Через шесть дней после того, как Украина снова стала Независимой 24 августа 1991 года, я впервые переступил порог школы, то есть был свидетелем этого момента. За этот более чем 30-летний период я заметил, что появилось качественно новое поколение украинцев. Это европейско ориентированное общество людей, успевших родиться, выучиться в своем государстве, получили иностранный опыт и строить уже европейскую Украину.

Активно начала развиваться украинская музыка и культура. Мы неоднократно выигрывали Евровидение и заявили о себе как талантливая и поющая нация. И третье, – появилась украинская сильная армия как безоговорочный авторитет в обществе, а с ней и осознание каждого украинца как неотъемлемой части европейских народов. Именно она является основой нашей уверенности в нашем свободном украинском завтра.

Хочу поздравить всех украинцев, с Днем Независимости и с тем, что мы – есть! Ведь в этом сомневался весь мир еще полгода назад, но мы доказали, что нас не сломить и не победить. Желаю всем нам скорейшей победы и ликвидации россии как государства. Крепкого здоровья нам всем под мирным украинским небом и быстрое восстановление нашей цветущей Украины!