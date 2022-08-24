Все це допоможе утвердити незалежність, не припускаючись критичних помилок. Про це 24 каналу розповів лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

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Навчитись виховувати себе

Ексглава партії "Голос" зазначив, що як у житті людини, так і для країни робота над собою має продовжуватись все життя.

Це стосується нації та держави, як єдиного організму. Ми маємо все життя працювати над своєю незалежністю. Ніколи так не буде, що ми раз щось вирішили й воно з генами передалось наших дітям і внукам. Це постійне виховання себе і наших наступних поколінь,

– розповів фронтмен ОЕ.

За його словами, це стосуватиметься різних сфер життя, зокрема освіти й осмислення того, що сталося в минулому.

"Це постійна згадка про те, що ми переживаємо національне піднесення. Є велика кількість героїв, які жертвують своїм життям і які вже полягли, щоб ми могли продовжувати будівництво цієї країни. Тому нам просто потрібно про це дуже уважно та усвідомлено пам'ятати", – пояснив Вакарчук.

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"Ніхто не має вирішувати за нас"

Фронтмен "Океану Ельзи" констатував, що у своєму світогляді українці разюче відрізняються від росіян.

Ми, слава богу, не росія й у нас нема такого поняття як ефемерна "держава зверху". Держава – це ми з вами. Як 40 мільйонів українців захочуть, так і буде. Це і є наша сила. Ми щодня маємо пам'ятати, що від нас з вами залежить, куди ми будемо рухатися, якими будуть наші політики, влада і президент, як ми будемо вчити наших дітей – все це від нас зараз залежить, – розповів співак.

На його думку, єдиною помилкою, якої часто припускались раніше в Україні – "казати, що політика не цікавить людей, що це не для них і що хай хтось щось вирішує".

"Ніхто крім нас з вами не має це вирішувати. Інакше прийдуть вороги й будуть вирішувати за нас. Цього, сподіваюсь, не буде ніколи", – резюмував Вакарчук.

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