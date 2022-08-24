Все это поможет утвердить независимость, не допуская критических ошибок. Об этом 24 каналу рассказал лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

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Научиться воспитывать себя

Экс-глава партии "Голос" отметил, что как в жизни человека, так и для страны, работа над собой должна продолжаться всю жизнь.

Это касается нации и государства как единого организма. Мы должны всю жизнь работать над своей независимостью. Никогда так не будет, что мы раз что-то решили и оно с генами передалось нашим детям и внукам. Это постоянное воспитание себя и наших последующих поколений,

– рассказал фронтмен ОЭ.

По его словам, это касается разных сфер жизни, в частности образования и осмысления того, что произошло в прошлом.

"Это постоянное упоминание о том, что мы переживаем национальный подъем. Есть большое количество героев, жертвующих своей жизнью и уже павших, чтобы мы могли продолжать строительство этой страны. Поэтому нам просто нужно об этом очень внимательно и осознанно помнить", – объяснил Вакарчук.

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"Никто не должен решать за нас"

Фронтмен "Океана Эльзы" констатировал, что в своем мировоззрении украинцы разительно отличаются от россиян.

Мы, слава богу, не россия и у нас нет такого понятия как эфемерное "государство сверху". Государство – это мы с вами. Как 40 миллионов украинцев захотят, так и будет. Это и есть наша сила. Мы каждый день должны помнить, что от нас с вами зависит, куда мы будем двигаться, какими будут наши политики, власть и президент, как мы будем учить наших детей – все это от нас зависит, – рассказал певец.

По его мнению, единственная ошибка, которую часто допускали ранее в Украине – "говорить, что политика не интересует людей, что это не для них и что пусть кто-то решает".

"Никто кроме нас с вами не должен это решать. Иначе придут враги и будут решать за нас. Этого, надеюсь, не будет никогда", – резюмировал Вакарчук.

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