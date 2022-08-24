Видимо, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская решила выделиться среди коллег, красноречиво поздравляющих Украину с Днем Независимости, но ее креатив снова не оценили.
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Слава Каминская поздравила с Днем Независимости в сине-желтом бикини
Артистка заявила, что сфотографировалась в патриотическом бикини в первую очередь для бойцов Вооруженных Сил Украины.
Я долго думала – выкладывать это фото или нет. Согласна, совсем не ко времени. Но именно это фото я делала в первую очередь для ВСУ! Ребята, потому что только благодаря вам у нас есть возможность свободно дышать в нашей Независимой Украине. С праздником! С верой в Украину, ВСУ и победу,
– подписала Слава Каминская.
Слава Каминская в сине-желтом бикини / Фото из инстаграма певицы
Как Каминскую разнесли в сети
В комментариях большинство фолловеров упрекнуло Славу Каминскую за откровенное фото в День Независимости и поинтересовалось, зачем оно ребятам из ВСУ:
- "Флаг на ср*ке";
- "Можно было бы сегодня в вышиванке";
- "Вы же в Нидерландах дышите. Там безопасный воздух";
- "Совершенно некстати. К сожалению, в Украине война еще продолжается и гибнут простые мирные люди";
- "Фото не для ВСУ, а для показухи";
- "Долго думала и придумала. Не думаю, что ребята из ВСУ это увидят в День Независимости";
- "Как это все противненько".
Однако среди фанатов певицы нашлись и те, кто не заметил ничего пошлого:
- "Патриотически";
- "Супер фигура";
- "Символический купальник";
- "Слава как всегда креативна, и не так, как у людей. С праздником, Слава".