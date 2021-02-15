Відома британська модель Демі Роуз оприлюднила чергову серію спекотних фото в День святого Валентина. Вона похизувалась тематичною фотозйомкою, у якій модель повністю оголилась і вкрила тіло пелюстками троянд.

Сексапільна британка Демі Роуз не припиняє розбурхувати уяву шанувальників. Вона вразила відвертістю у нових фото.

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Оголена Демі Роуз похизувалась тілом

Модель влаштувала тематичну фотозйомку до Дня святого Валентина. Вона вирішила потішити мережу й повністю оголилась перед камерою.

Демі Роуз позувала на поляні, де росли ніжні білі квіти. Зірка лягла на землю й вкрила тіло пелюстками червоних троянд. Сексуальна британка прикрила інтимні зони, але це не завадило їй продемонструвати великі груди, тендітну талію та апетитні стегна.

Довге волосся Демі розпустила та вклала легкими хвильками. Зірка зробила на обличчі фірмовий макіяж. Вона підкреслила очі тонкими стрілками, а вилиці – яскравим хайлайтером. Також модель нафарбувала губи рожевою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Чергова серія еротичних фото завела 15-мільйонну аудиторію Демі Роуз. Спекотні світлини набрали більше як пів мільйона вподобань і безліч коментарів: