Демі Роуз показала великі груди без бюстгальтера: фото пікантного образу

Популярна британська модель Демі Роуз розбурхала уяву прихильників новими сексуальними світлинами. Вона поділилась еротичним образом, де засвітила груди.

Сексапільна британка Демі Роуз у своєму блозі оприлюднила чергову серію спекотних кадрів. Вона завела більш як 16,3-мільйонну аудиторію підписників та набрала більш ніж 600 тисяч вподобань на фото.

Гаряче Сексапільна Демі Роуз випнула величезні груди у відвертій білизні: гарячі кадри 18+

Образ Демі Роуз

Нова відверта фотосесія британської моделі пройшла на острові Ібіца. Модель позувала на тлі моря на піску, а також на гойдалці, демонструючи розкішне тіло. Для спокусливого look Демі Роуз обрала чорні напівпрозорі трусики, що підкреслили апетитні стегна.

Знаменитість позувала без бюстгальтера, але прикрила оголені груди короткою кофтинкою-накидкою з торочками. Однак Демі Роуз не змогла приховати величезний бюст, який випнула на камеру.

Гарячий образ модель доповнила сережками-кільцями та каблучкою. Вона розпустила вологе волосся, що додало аутфітові сексапільності. На обличчі Демі Роуз зробила фірмовий макіяж. Вона підкреслила очі блискучими тінями й нафарбувала губи нюдовою помадою.

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Відверті фото Демі Роуз