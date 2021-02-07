Сексапільна британська модель Демі Роуз не припиняє тішити аудиторію відвертими кадрами. Цього разу вона постала перед камерою в мініспідниці, топі без білизни й корсеті.

Знаменита британська модель Демі Роуз продовжує заводити 15-мільйонну аудиторію в інстаграмі. Днями вона потішила прихильників черговою серією спекотних світлин.

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Демі Роуз у відвертому образі

Нові фото сексуальна британка зробила на Ібіці, де часто відпочиває й займається моделінгом. Для еротичної фотозйомки Демі Роуз позувала перед камерою на природі на тлі дерев.

Модель постала перед об'єктивом у білому топі без бюстгальтера, що підкреслило її пишні груди. Надзвичайно коротка спідниця в тон дозволила Демі похизуватися апетитними стегнами. А рожевий корсет зробив акцент на тонкій талії британської зірки.

Спекотний образ Демі Роуз доповнила рожевою сумочкою, масивними сережками-кільцями та тонким ланцюжком з підвіскою. Британка зв'язала волосся ззаду, випустивши кілька хвилястих пасем. Look сексуальна модель завершила своїм фірмовим макіяжем. Вона підкреслила очі довгими стрілками, а губи нафарбувала персиковим блиском.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз