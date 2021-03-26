Американська співачка Демі Ловато вкотре відверто розповіла про стосунки з Максом Еріхом. Зірка зізналась, що хотіла вийти заміж тільки для того, щоб показати суспільству, що в неї усе добре. Та насправді це був самообман.

Відома американська співачка Демі Ловато останнім часом є дуже відвертою зі своїми шанувальниками та кожного разу вражає зізнаннями про особисте життя. Цього разу зірка розповіла, чому так і не вийшла заміж за екскоханого Макса Еріха.

Цікаво Колишня дівчина Колсона Бейкера звинуватила його у зраді з Меган Фокс

Демі Ловато про можливий шлюб з ексом

Артистка зізналась, що вона закрутила роман із Максом Еріхом, коли переживала складний період. Зірці помилково здавалося, що стосунки зможуть розв'язати її проблеми. Демі Ловато хотіла довести суспільству та прихильникам, що в неї все добре. Однак насправді весь цей період вона обманювала сама себе.

Я справді обманула себе, бо вважала, що це убезпечить мене. Очевидно, я дуже дбала про цю людину, але всередині мене було щось на кшталт: "Я повинна довести всьому світові, що у порядку",

– поділилась артистка.

Все ж, зараз Демі Ловато не вважає, що шлюб свідчить про успіх. "Тепер, коли я не заручена, не заміжня і зі мною все в порядку, я говорю: "Вау. Хіба це не дає більше можливостей". Це не помилкове відчуття безпеки", – запевнила співачка.

Зірка додала, що їй не потрібно мати на пальці каблучку, щоб почуватися впевненою в собі. Демі Ловато наголосила, що одруження не зможе розв'язати проблем. Тому вона більше не тримається за стосунки з Максом Еріхом.

Зазначимо, раніше Демі Ловато розповіла про те, чому вона розірвала заручини з Максом Еріхом. Зірка зізналась, що через пандемію та карантин їхні стосунки розвивалися занадто швидко. Тому вона навіть не знала, з ким зустрічається.

Що відомо про стосунки Демі Ловато та Макса Еріха