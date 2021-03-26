Американская певица Деми Ловато откровенно рассказала об отношениях с Максом Эрихом. Звезда призналась, что хотела выйти замуж только для того, чтобы показать обществу, что у нее все хорошо. Но в действительности это был самообман.

Известная американская певица Деми Ловато в последнее время очень откровенна со своими поклонниками и каждый раз поражает признаниями о личной жизни. На этот раз звезда рассказала, почему так и не вышла замуж за экс-любимого Макса Эриха.

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Деми Ловато о возможном браке с эксом

Артистка призналась, что она закрутила роман с Максом Эрихом, когда переживала сложный период. Звезде ошибочно казалось, что отношения смогут решить ее проблемы. Деми Ловато хотела доказать обществу и поклонникам, что у нее все хорошо. Однако на самом деле весь этот период она обманывала сама себя.

Я действительно обманула себя, потому что считала, что это обезопасит меня. Очевидно, я очень заботилась об этом человеке, но внутри меня было что-то вроде: "Я должна доказать всему миру, что я в порядке",

– поделилась артистка.

Тем не менее, сейчас Деми Ловато не считает, что брак свидетельствует об успехе. "Теперь, когда я не помолвлена, не замужем и со мной все в порядке, я говорю: "Вау. Разве это не дает больше возможностей". Это не ложное чувство безопасности", – заверила певица.

Звезда добавила, что ей не нужно кольцо на пальце, чтобы чувствовать себя уверенной в себе. Деми Ловато подчеркнула, что женитьба не сможет решить проблем. Поэтому она больше не держится за отношения с Максом Эрихом.

Отметим, ранее Деми Ловато рассказала о том, почему она разорвала помолвку с Максом Эрихом. Звезда призналась, что из-за пандемии и карантина их отношения развивались слишком быстро. Поэтому она даже не знала, с кем встречается.

Что известно об отношениях Деми Ловато и Макса Эриха