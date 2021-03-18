Американська співачка Демі Ловато порушила мовчання щодо стосунків з ексбойфрендом Максом Еріхом. За її словами, вона не знала, з ким насправді зустрічається, а весь роман та навіть заручини були пришвидшені через карантин.

Деталями стосунків з актором і танцівником Максом Еріхом Демі поділилась у документальному фільмі про себе "Танці з дияволом" (Dancing With the Devil). У березні 2021 року виповнився б рік, як про їхній роман почали говорити у ЗМІ.

Цікаво Демі Ловато зізналась, що мала секс із жінкою

Демі Ловато зізналась, чому завершився роман з Еріхом

Достеменно, з якої причини відбувся розрив стосунків, невідомо, проте Демі Ловато пояснила, що поспішила зі всім, що сталось.

Чесно сказати, що трапилося? Думаю, я поспішила зробити те, що, як мені здавалося, повинна була зробити. З часом я зрозуміла, що насправді не знала людини, з якою була заручена,

– прокоментувала Ловато.

Демі додала, що карантин прискорив їхній роман, а стосунки були "невиправданою рекламою".



Щасливі Демі Ловато і Макс Еріх в момент заручин / Фото з інстаграму Демі Ловато

"Все було дуже швидко. У мене навіть не було моїх найкращих друзів, з якими можна було б поспілкуватися на карантині… Найскладнішим у розриві було оплакування людини, якою я її вважала", – зазначила артистка.

Мені здається, що я занадто дивна, щоб вийти заміж за чоловіка в моєму житті прямо зараз. Я не хочу навішувати на це ярлик прямо зараз, і я думаю, що це все ж станеться колись, але є багато речей, які я повинна зробити для себе в першу чергу. Я хочу дозволити собі прожити своє життя в найбільш автентичній формі,

– наголосила зірка.

Раніше голлівудський актор Макс Еріх вже коментував розрив з Ловато, наголошуючи, що дізнався про це з таблоїдів. І він начебто теж був шокований тим, що сталось. Він заявляв, що Демі Ловато використала їхній розкол як піар-трюк, втім Демі тоді зазначала, що це все дурні розмови і Макс не залишить її в спокої.

Що відомо про стосунки Ловато та Еріха?