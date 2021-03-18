Демі Ловато зізналась, чому розірвала заручини з Максом Еріхом
Американська співачка Демі Ловато порушила мовчання щодо стосунків з ексбойфрендом Максом Еріхом. За її словами, вона не знала, з ким насправді зустрічається, а весь роман та навіть заручини були пришвидшені через карантин.
Джерело:Just Jared
Деталями стосунків з актором і танцівником Максом Еріхом Демі поділилась у документальному фільмі про себе "Танці з дияволом" (Dancing With the Devil). У березні 2021 року виповнився б рік, як про їхній роман почали говорити у ЗМІ.
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Достеменно, з якої причини відбувся розрив стосунків, невідомо, проте Демі Ловато пояснила, що поспішила зі всім, що сталось.
Чесно сказати, що трапилося? Думаю, я поспішила зробити те, що, як мені здавалося, повинна була зробити. З часом я зрозуміла, що насправді не знала людини, з якою була заручена,
– прокоментувала Ловато.
Демі додала, що карантин прискорив їхній роман, а стосунки були "невиправданою рекламою".
Щасливі Демі Ловато і Макс Еріх в момент заручин / Фото з інстаграму Демі Ловато
"Все було дуже швидко. У мене навіть не було моїх найкращих друзів, з якими можна було б поспілкуватися на карантині… Найскладнішим у розриві було оплакування людини, якою я її вважала", – зазначила артистка.
Мені здається, що я занадто дивна, щоб вийти заміж за чоловіка в моєму житті прямо зараз. Я не хочу навішувати на це ярлик прямо зараз, і я думаю, що це все ж станеться колись, але є багато речей, які я повинна зробити для себе в першу чергу. Я хочу дозволити собі прожити своє життя в найбільш автентичній формі,
– наголосила зірка.
Раніше голлівудський актор Макс Еріх вже коментував розрив з Ловато, наголошуючи, що дізнався про це з таблоїдів. І він начебто теж був шокований тим, що сталось. Він заявляв, що Демі Ловато використала їхній розкол як піар-трюк, втім Демі тоді зазначала, що це все дурні розмови і Макс не залишить її в спокої.
Що відомо про стосунки Ловато та Еріха?
- Вперше пару разом побачили на вулицях Лос-Анджелеса у березні 2020 року. Згодом чоловік написав романтичну пісню "4D", нібито присвячену Демі Ловато.
- Згодом того ж місяця вона випадково засвітилась у прямому ефірі коханого, тим самим підтвердивши чутки про роман.
- Вже у липні 2020 року вона оголосила про заручини з 29-річним актором Максом Еріхом.
- Втім, їхньому шлюбу не судилось бути, адже через два місяці після заручин вони розійшлись.
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