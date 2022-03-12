"А де Україна": чому Міла Куніс брехала американцям, що вона росіянка

Голлівудська акторка Міла Куніс народилась у Чернівцях, але її сім'я емігрувала до Лос-Анджелеса, коли їй було 8. Як з'ясувалось, по переїзду до США вона казала всім, що з Росії, бо американці нібито не знали, де Україна.

Україна пишається тим, що зірка "Дуже поганих матусь" Міла Куніс родом з Буковини. Однак, як з'ясувалось, актриса не поспішала хизуватися своїм походженням у Голлівуді. У США вона представлялась росіянкою.

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Чому Міла Куніс казала американцям, що вона з Росії

"Коли я приїхала в Штати і казала людям, що я з України, першим запитанням було: "А де Україна?". І мені доводилося розповідати про Україну та показувати, де вона на карті. Я подумала, що це дуже виснажливо", – пригадала Міла Куніс.

Але коли я казала, що з Росії, люди відповідали: "О, ми знаємо цю країну". Тож я подумала: "Чудово, просто казатиму, що я з Росії",

– додала акторка.

Однак усе змінилося через цинічну та безглузду війну, яку Росія розв'язала в Україні. "Зненацька я відчула: "Боже мій, мені ніби шматок серця вирвали", – розповіла Міла Куніс.

Після 24 лютого 2022 року вона врешті-решт усвідомила себе українкою і навіть пояснила дітям від Ештона Кутчера, що ті наполовину американці, наполовину українці. Голлівудська зірка зізналась, що 7-річна Ваєт і 5-річний Димитрій прийняли це не одразу.

Міла Куніс про Росію та Україну: дивіться відео онлайн

Реакція Міли Куніс на війну Росії з Україною

Першим на війну в Україні відреагував чоловік Міли Куніс Ештон Кутчер. За день після російського вторгнення, 25 лютого, він написав, що на боці Батьківщини коханої.

Трохи згодом активізувалася і сама акторка. Менше ніж за тиждень вона зібрала 20 мільйонів доларів для українців, які постраждали через агресію Росії. До поставленої мети їй не вистачає 10 мільйонів.

Крім того, Міла Куніс, яка завжди називала себе американкою, пишається бути українкою як ніколи раніше. Вона навіть підтримала світовий тренд та одягла віртуальну синьо-жовту сукню у формі серця.