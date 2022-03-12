"А де Україна": чому Міла Куніс брехала американцям, що вона росіянка
Джерело:ютуб-канал Марії Шрайвер
Голлівудська акторка Міла Куніс народилась у Чернівцях, але її сім'я емігрувала до Лос-Анджелеса, коли їй було 8. Як з'ясувалось, по переїзду до США вона казала всім, що з Росії, бо американці нібито не знали, де Україна.
Україна пишається тим, що зірка "Дуже поганих матусь" Міла Куніс родом з Буковини. Однак, як з'ясувалось, актриса не поспішала хизуватися своїм походженням у Голлівуді. У США вона представлялась росіянкою.
Не пропустіть Менше ніж за тиждень: Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали 20 мільйонів доларів для українців
Чому Міла Куніс казала американцям, що вона з Росії
"Коли я приїхала в Штати і казала людям, що я з України, першим запитанням було: "А де Україна?". І мені доводилося розповідати про Україну та показувати, де вона на карті. Я подумала, що це дуже виснажливо", – пригадала Міла Куніс.
Але коли я казала, що з Росії, люди відповідали: "О, ми знаємо цю країну". Тож я подумала: "Чудово, просто казатиму, що я з Росії",
– додала акторка.
Однак усе змінилося через цинічну та безглузду війну, яку Росія розв'язала в Україні. "Зненацька я відчула: "Боже мій, мені ніби шматок серця вирвали", – розповіла Міла Куніс.
Після 24 лютого 2022 року вона врешті-решт усвідомила себе українкою і навіть пояснила дітям від Ештона Кутчера, що ті наполовину американці, наполовину українці. Голлівудська зірка зізналась, що 7-річна Ваєт і 5-річний Димитрій прийняли це не одразу.
Міла Куніс про Росію та Україну: дивіться відео онлайнДо слова, Міла Куніс засуджує Росію через війну в Україні, але просить не називати росіян ворогами. На її думку, у всьому винна влада, а не народ, який, зауважимо, байдужий до смертей тисяч мирних українців, але скиглить через санкції.
Реакція Міли Куніс на війну Росії з Україною
- Першим на війну в Україні відреагував чоловік Міли Куніс Ештон Кутчер. За день після російського вторгнення, 25 лютого, він написав, що на боці Батьківщини коханої.
- Трохи згодом активізувалася і сама акторка. Менше ніж за тиждень вона зібрала 20 мільйонів доларів для українців, які постраждали через агресію Росії. До поставленої мети їй не вистачає 10 мільйонів.
- Крім того, Міла Куніс, яка завжди називала себе американкою, пишається бути українкою як ніколи раніше. Вона навіть підтримала світовий тренд та одягла віртуальну синьо-жовту сукню у формі серця.