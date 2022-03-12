Україна пишається тим, що зірка "Дуже поганих матусь" Міла Куніс родом з Буковини. Однак, як з'ясувалось, актриса не поспішала хизуватися своїм походженням у Голлівуді. У США вона представлялась росіянкою.

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Чому Міла Куніс казала американцям, що вона з Росії

"Коли я приїхала в Штати і казала людям, що я з України, першим запитанням було: "А де Україна?". І мені доводилося розповідати про Україну та показувати, де вона на карті. Я подумала, що це дуже виснажливо", – пригадала Міла Куніс.

Але коли я казала, що з Росії, люди відповідали: "О, ми знаємо цю країну". Тож я подумала: "Чудово, просто казатиму, що я з Росії",

– додала акторка.

Однак усе змінилося через цинічну та безглузду війну, яку Росія розв'язала в Україні. "Зненацька я відчула: "Боже мій, мені ніби шматок серця вирвали", – розповіла Міла Куніс.

Після 24 лютого 2022 року вона врешті-решт усвідомила себе українкою і навіть пояснила дітям від Ештона Кутчера, що ті наполовину американці, наполовину українці. Голлівудська зірка зізналась, що 7-річна Ваєт і 5-річний Димитрій прийняли це не одразу.

Міла Куніс про Росію та Україну: дивіться відео онлайн

До слова, Міла Куніс засуджує Росію через війну в Україні, але просить не називати росіян ворогами. На її думку, у всьому винна влада, а не народ, який, зауважимо, байдужий до смертей тисяч мирних українців, але скиглить через санкції.

Реакція Міли Куніс на війну Росії з Україною