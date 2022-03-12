Украина гордится тем, что звезда "Очень плохих мам" Мила Кунис родом из Буковины. Однако, как выяснилось, актриса не спешила хвастаться своим происхождением в Голливуде. В США она представлялась россиянкой.
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Почему Мила Кунис говорила американцам, что она из России
"Когда я приехала в Штаты и говорила людям, что я из Украины, первым вопросом было: "А где Украина?". И мне приходилось рассказывать об Украине и показывать, где она на карте. Я подумала, что это очень изнурительно", – вспомнила Мила Кунис.
Но когда я говорила, что из России, люди отвечали: "О, мы знаем эту страну". Поэтому я подумала: "Прекрасно, просто скажу, что я из России",
- добавила актриса.
Однако все изменилось из-за циничной и бессмысленной войны, которую Россия развязала в Украине. "Внезапно я почувствовала: "Боже мой, мне словно кусок сердца вырвали", – рассказала Мила Кунис.
После 24 февраля 2022 года она наконец осознала себя украинкой и даже объяснила детям от Эштона Кутчера, что те наполовину американцы, наполовину украинцы. Голливудская звезда призналась, что 7-летняя Вает и 5-летний Димитрий приняли это не сразу.
Мила Кунис о России и Украине: смотрите видео онлайн
Реакция Милы Кунис на войну России с Украиной
- Первым на войну в Украине отреагировал муж Милы Кунис Эштон Кутчер. Через день после российского вторжения, 25 февраля, он написал, что на стороне Родины любимой.
- Чуть позже активизировалась и сама актриса. Меньше чем через неделю она собрала 20 миллионов долларов для украинцев, пострадавших из-за агрессии России. До поставленной цели ей не хватает 10 миллионов.
- Кроме того, Мила Кунис, всегда называвшая себя американкой, гордится быть украинкой как никогда раньше. Она даже поддержала мировой тренд и надела виртуальное сине-желтое платье в форме сердца.