Росіяни мовчки спостерігали за тим, що відбувається на території України, заявляли, що санкції їх не лякають. Однак, коли стало відомо, що з 14 березня в Росії не можна буде користуватися інстаграмом, серед блогерів розпочалася паніка. 24 канал зібрав реакції декількох українських зірок щодо цього.

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Українські зірки висміяли російських блогерів

Відео російської блогерки, яка плакала через те, що інстаграм не працюватиме, опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі співачка Слава Камінська. Росіянка бідкалася, що інстаграм – це не лише засіб заробітку, а її душа, це те, з чим вона засинає та прокидається вже протягом 5 років.

Слава коротко написала під відео: "Амінь".

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Також з цього приводу висловилася телеведуча Леся Нікітюк: "Просто зараз російські блогери прощаються з інстаграмом. Безробітні знову стали безробітними. Слава Україні!".



Леся Нікітюк висміяла росіян / Скриншот з інстаграму телеведучої

Зазначимо, саме Росія прийняла рішення закрити інстаграм на своїй території. Соціальну мережу на території держави-агресорки заблокував "Роскомнадзор". Влада окупантів не хоче, щоб громадяни знали правду та все більше ізолює країну від цивілізованого світу.

На території РФ є майже 1100 блогерів, за якими стежать мільйони. Вони постраждають від цього рішення найбільше. 80 мільйонів росіян відріжуть один від одного та від усього світу, адже приблизно 80% людей з держави-агресора підписані на акаунти у соцмережі поза межами Росії.