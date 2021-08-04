Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми провели відпустку на мальовничих островах

Останні три тижні герцоги Кембриджські не з'являлись на публіці й не виходили на зв'язок з громадськістю. Все тому, що Кейт Міддлтон і принц Вільям відправились у відпустку з дітьми. Сім'я відпочивала на островах у Корнуоллі.

Цього літа королівська родина не стала виїжджати за кордон й обрала для відпочинку графство на південному заході Великої Британії. Кейт Міддлтон і принц Вільям провели канікули на островах Сіллі. З собою подружжя взяло трьох дітей – 8-річного сина Джорджа, 6-річну доньку Шарлотту та 3-річного Луї.

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Невідомо, як довго тривала їхня подорож, і як розважалась сім'я. Припускають, що Кейт і Вільям з дітьми досліджували острови й насолоджувались піщаними пляжами з чистою блакитною водою.

На курорт вони могли дістатися повітрям, літаком чи гелікоптером, або поромом. Щоправда, від Кенсінгтонського палацу до поромної станції цілих 5 годин їзди. Острови Сіллі справді розташовані далеко від Лондона.

Як виглядають острови Сіллі, де відпочивали герцоги Кембриджські

, минулого року королівська сім'я також відпочивала на островах Сіллі. Наприкінці липня їх помітили на велосипедах під час прогулянки приватним островом Треско.

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Нагадаємо, востаннє Кейт Міддлтон і принц Вільям виходи у світ 11 липня. Разом з сином Джорджем вони відвідали фінал Євро-2020, в якому зійшлися збірні Англії та Італії.