Дашу Квіткову з сином виписали з пологового будинку: зворушливі фото
Джерело:"Факти ICTV"
Вранці 13 липня Даша Квіткова та Нікіта Добринін вперше стали батьками. У них народився син Лев. Через два дні блогерку виписали з пологового будинку. Як це було, дивіться нижче.
23-річна Даша Квіткова народжувала у приватному пологовому будинку столиці, де з'явилися на світ діти Джамали, Наталки Карпи, Світлани Тарабарової та інших зірок. Дівчина неодноразово заявляла, що вдома почувається куди комфортніше, ніж в клініці. Ймовірно, саме тому вона з сином так швидко повернулася в заміський маєток.
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На відміну від Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка, які відмовилися від преси на виписці з пологового, Даша Квіткова та Нікіта Добринін поспілкувалися з журналістами. Пару зустріли у закладі разом з малюком Левом. Згодом сім'я вийшла на подвір'я та позувала біля фотозони.
Даша Квіткова для виписки обрала довгу білу сукню з чорним гороховим принтом на тонких бретелях. Вона вклала волосся ніжними локонами та зробила легкий макіяж. Нікіта Добринін постав у білій сорочці та синіх штанах.
В інтерв'ю телеведучий зауважив, що буде виховувати сина самостійним, однак він з Дашею дасть йому любов та турботу, яку, можливо, не отримав у дитинстві сам. Блогерка натомість розповіла, що має дуже високий больовий поріг, тому мала сили знімати тікток у перервах між потугами. Також вона поставилась до пологів позитивно, а не налаштовувала себе на біль чи страждання.
Даша Квіткова та Нікіта Добринін з сином / Скриншот з ютубу "Фактів ICTV"
Даша Квіткова та Нікіта Добринін з сином / Скриншот з ютубу "Фактів ICTV"
Що відомо про пологи Даші Квіткової
- Наприкінці червня блогерка мала тренувальні перейми, після важкого дня їй здалось, що вона народжує. Вони з Нікітою Добриніним навіть хотіли їхати в пологовий будинок, але все обійшлося.
- Через ймовірність народити в будь-який момент і погане самопочуття дівчина скасувала святкування дня народження, яке мала б провести з друзями в новому заміському будинку.
- Пологи в Даші Квіткової розпочалися ввечері 12 липня, а вже о 9:51 вони з Добриніним стали батьками хлопчика.
- Подружжя одразу показало обличчя сина, а його ім'я розсекретило згодом. Первістка назвали Левом, адже саме після поїздки у Львів блогерка зрозуміла, що вагітна.
- Герой "Холостяка" ридав від щастя, коли вперше побачив сина, а день його народження назвав найщасливішим днем у своєму житті.