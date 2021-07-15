Дашу Квіткову з сином виписали з пологового будинку: зворушливі фото

15 липня 2021 , 20:13
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Джерело:

"Факти ICTV"

Вранці 13 липня Даша Квіткова та Нікіта Добринін вперше стали батьками. У них народився син Лев. Через два дні блогерку виписали з пологового будинку. Як це було, дивіться нижче.

23-річна Даша Квіткова народжувала у приватному пологовому будинку столиці, де з'явилися на світ діти Джамали, Наталки Карпи, Світлани Тарабарової та інших зірок. Дівчина неодноразово заявляла, що вдома почувається куди комфортніше, ніж в клініці. Ймовірно, саме тому вона з сином так швидко повернулася в заміський маєток. 

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На відміну від Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка, які відмовилися від преси на виписці з пологового, Даша Квіткова та Нікіта Добринін поспілкувалися з журналістами. Пару зустріли у закладі разом з малюком Левом. Згодом сім'я вийшла на подвір'я та позувала біля фотозони.

Даша Квіткова для виписки обрала довгу білу сукню з чорним гороховим принтом на тонких бретелях. Вона вклала волосся ніжними локонами та зробила легкий макіяж. Нікіта Добринін постав у білій сорочці та синіх штанах.

В інтерв'ю телеведучий зауважив, що буде виховувати сина самостійним, однак він з Дашею дасть йому любов та турботу, яку, можливо, не отримав у дитинстві сам. Блогерка натомість розповіла, що має дуже високий больовий поріг, тому мала сили знімати тікток у перервах між потугами. Також вона поставилась до пологів позитивно, а не налаштовувала себе на біль чи страждання. 


Даша Квіткова та Нікіта Добринін з сином / Скриншот з ютубу "Фактів ICTV"


Даша Квіткова та Нікіта Добринін з сином / Скриншот з ютубу "Фактів ICTV"

Що відомо про пологи Даші Квіткової 

  • Наприкінці червня блогерка мала тренувальні перейми, після важкого дня їй здалось, що вона народжує. Вони з Нікітою Добриніним навіть хотіли їхати в пологовий будинок, але все обійшлося. 
  • Через ймовірність народити в будь-який момент і погане самопочуття дівчина скасувала святкування дня народження, яке мала б провести з друзями в новому заміському будинку. 
  • Пологи в Даші Квіткової розпочалися ввечері 12 липня, а вже о 9:51 вони з Добриніним стали батьками хлопчика. 
  • Подружжя одразу показало обличчя сина, а його ім'я розсекретило згодом. Первістка назвали Левом, адже саме після поїздки у Львів блогерка зрозуміла, що вагітна. 
  • Герой "Холостяка" ридав від щастя, коли вперше побачив сина, а день його народження назвав найщасливішим днем у своєму житті. 
Автор: Марія Касій, Марина Джура