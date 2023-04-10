Даша Астаф'єва поїхала відпочити в Карпати, а її запідозрили у вагітності: як відреагувала зірка

Даша Астаф'єва принципово не виїжджає з України під час війни, тож у відпустку їздить потягом. Удруге за рік модель приїхала в Карпати й показала себе у снігу та з вудкою в руках. Через об'ємну куртку її запідозрили у вагітності.

Даша Астаф'єва зупинилася в розкішному котеджі в селі Кривопілля, ніч у якому коштує від 3 тисяч гривень. Там вона читає, рибалить, качається у снігу та дивиться на овець. Зірка пояснила, що вирвалася з Києва, щоб відпочити морально, а після повернення "знов наближати разом з усіма своїми перемогу".

До теми Дружина Бєднякова не змогла приїхати в Україну: куди він відправив сім'ю замість Києва

Даша Астаф'єва відпочиває в Карпатах

Ось я. Вдруге з початку пекла поїхала, щоб трішки відновитися, пожити. Це Карпати. Тут добре, але іноді гучне лякає, а місцеві не розуміють. Тут тихо і спокійно. Не хочеться новини та бути на сторожі. Тут все пофіг,

– поділилася Даша Астаф'єва.

Вона розповіла, що купила у Кривопіллі гумові чоботи за 300 гривень і радіє їм як дитина, бо тепер скрізь може йти. Однак у фоловерів виникло питання через фото з риболовлі в об'ємній куртці (гортайте до кінця). Декому здалося, що це вагітний животик.

Даша Астаф'єва відповіла на чутки про вагітність

Модель хоч і у відпустці, але чутки про вагітність не проігнорувала. Підписник запитав: "Ти вагітна?", а Астаф'єва з гумором відповіла: "Ні, просто плюс 5 на стресах. Став + якщо теж". Її коментар набрав 163 лайки й повеселив юзерів інстаграму.

Реакція Даші Астаф'євої на чутки про вагітність / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що під час війни Даша Астаф'єва знайшла нове кохання. Цей чоловік підкорив її нестандартними запрошеннями на побачення – не на Мальдіви, а до себе додому на вечерю. За словами дівчини, його побут був таким "затишним і красивим", що захотілося туди увірватися.

Олені Кравець модель зізналася, що цей хлопець – кохання всього її життя. Ніхто не знає, чим він займається, але Астаф'єва закохалася у високого й зеленоокого, як і сама.