37-річна Настя Коротка не приховує, що їй важко далеко від дому самій з двома дітьми, молодшому з яких усього 5 місяців. Вона трималася в надії на те, що у квітні зустрінеться з Бєдняковим в Україні, але плани зірвалися через документи, які оформлюють у США. Тож ведучий порадував дружину путівкою на море.

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Андрій Бєдняков відправив сім'ю на Гаваї

Так мене накрило. Накрила втома, яку я дуже ретельно запихаю подалі й з усіх сил намагаюся бути на позитиві. Накрила туга, накрило безсилля! На що мені Андрюша каже: "Лягай спати, відпочинь". А на ранок вже були в нас квитки на море і бронь на готель,

– похвалилася Настя Коротка.

Так, Андрій Бєдняков відправив сім'ю на Гаваї – у розкішний готель з видом на гори та море.

Вид з вікна готелю Насті Короткої / Скриншот з відео

"Дівчата, бажаю вам всім свого власного Бєднякова. І перемоги скоріше, щоб ми всі повернулися до своїх Бєднякових", – висловилася Настя Коротка.

Настя Коротка з дітьми на відпочинку / Фото з інстаграму акторки

Андрій Бєдняков як завжди прокоментував з гумором і вдав, що він тут ні до чого: "Дуже цікаво. Я нічого вам не купував". Підписниці Насті Короткої похвалили його, назвали взірцем і побажали всім жінкам "такого Бєднякова, який нічо не купував".

У коментарях дружиною шоумена захопилися українські артистки:

Даша Астаф'єва: "Настя, тримайтесь! Ви такі чудові і багатьох жінок підтримуєте! Час для душі";

"Настя, тримайтесь! Ви такі чудові і багатьох жінок підтримуєте! Час для душі"; Віра Кекелія: "Як круто".

До речі, Настя Коротка не оформляла біженство у США. Вона вважає, що було б нечесно, якби вони взяли допомогу, адже їм поки є на що жити. Зіркова сім'я живе на заощадження, а за квартиру з двома спальнями платить 5 тисяч доларів.