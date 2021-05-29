Рівно рік тому головний герой 10 сезону "Холостякка" Максим Михайлюк у фіналі обрав Дашу Ульянову. Однак парі не вдалося побудувати стосунки й ще до виходу останнього випуску проєкту на екран Даша та Максим розійшлися.

Читайте також Життя після проєкту "Холостяк-11": як склалися стосунки Михайла Заливаки та Анни Богдан

Тепер у Михайлюка є сім'я. Він будує спільне майбутнє з моделлю Дашою Хлистун, яка місяць тому народила від чоловіка донечку.

Даша Ульянова про стосунки з Максом Михайлюком

Дівчина поділилася, що зараз не спілкується з Максимом. Проте вони вітають один одного зі святами: "У кожного своє життя. Хоча ми й не разом, проте з усіма святами один одного вітаємо. Я привітала його з прекрасною подією – з народженням донечки".

Ульянова зазначила, що відпустила образу на Михайлюка. Тепер вона займається саморозвитком, будує успішну кар'єру. Також не приховує, що закохана, проте розсекречувати свого обранця не поспішає.

"Все починається з себе. Поки не зрозумієш, чому сталося саме так, не почнеш займатися собою, доти не вийде відпустити. Після того, як у мене не вийшло побудувати стосунки з Максимом після проєкту, я зрозуміла, що завжди потрібно починати з любові до себе. Поки жінка не полюбить себе, поки не зрозуміє, що для неї важливо, доти нічого не буде. А ось коли вона любить себе, то притягує чоловіків, ніби магніт. І точно поруч буде по-справжньому її чоловік", – наголосила Даша.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Історія Даші та Максима на "Холостяку-10"