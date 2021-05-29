Рівно рік тому головний герой 10 сезону "Холостякка" Максим Михайлюк у фіналі обрав Дашу Ульянову. Однак парі не вдалося побудувати стосунки й ще до виходу останнього випуску проєкту на екран Даша та Максим розійшлися.
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Тепер у Михайлюка є сім'я. Він будує спільне майбутнє з моделлю Дашою Хлистун, яка місяць тому народила від чоловіка донечку.
Даша Ульянова про стосунки з Максом Михайлюком
Дівчина поділилася, що зараз не спілкується з Максимом. Проте вони вітають один одного зі святами: "У кожного своє життя. Хоча ми й не разом, проте з усіма святами один одного вітаємо. Я привітала його з прекрасною подією – з народженням донечки".
Ульянова зазначила, що відпустила образу на Михайлюка. Тепер вона займається саморозвитком, будує успішну кар'єру. Також не приховує, що закохана, проте розсекречувати свого обранця не поспішає.
"Все починається з себе. Поки не зрозумієш, чому сталося саме так, не почнеш займатися собою, доти не вийде відпустити. Після того, як у мене не вийшло побудувати стосунки з Максимом після проєкту, я зрозуміла, що завжди потрібно починати з любові до себе. Поки жінка не полюбить себе, поки не зрозуміє, що для неї важливо, доти нічого не буде. А ось коли вона любить себе, то притягує чоловіків, ніби магніт. І точно поруч буде по-справжньому її чоловік", – наголосила Даша.
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Історія Даші та Максима на "Холостяку-10"
- Дівчина підкорила серце "Холостяка" ще на першій вечірці. Тоді вона показала свої гімнастичні здібності та полонила його спокусливим і неймовірно красивим танцем.
- На проєкті Даша щоразу дивувала Максима та демонструвала свої почуття. Вона могла бути ніжною й водночас пристрасною. Одного разу їхній палкий поцілунок навіть побачили інші дівчата.
- Михайлюк також не приховував своїх почуттів. Він намагався зробити все, щоб дівчині було комфортно перебувати на проєкті. Наприклад, коли вона розповіла про конкуренцію між дівчатами та особисті страхи у стосунках з ним, то Максим запропонував учасниці до однієї з церемонії троянд пожити окремо.
- Їхні почуття з кожним випуском ставали сильнішими. Напередодні грандіозного фіналу Максим і Даша сильно посварилися. Здавалося б, що це їхня остання зустріч. Однак Ульянова вирішила все виправити й написала "Холостяку" листа, в якому розповіла про свої почуття.
- На вирішальній церемонії сезону Михайлюк зізнався Даші, що кохає її. Тоді обоє були неймовірно щасливими. Однак ця історія кохання не мала продовження після закінчення шоу.
- Максим зізнався Даші, що мав секс на проєкті з іншою дівчиною. Для неї такий вчинок "Холостяка" був зрадою, яку не змогла пробачити.