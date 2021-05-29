Ровно год назад главный герой 10 сезона "Холостяка" Максим Михайлюк в финале выбрал Дашу Ульянову. Однако паре не удалось построить отношения и еще до выхода последнего выпуска проекта на экран Даша и Максим разошлись.
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Теперь у Михайлюка есть семья. Он строит общее будущее с моделью Дашей Хлистун, которая месяц назад родила от мужчины дочь.
Даша Ульянова об отношениях с Максом Михайлюком
Девушка поделилась, что сейчас не общается с Максимом. Однако они поздравляют друг друга с праздниками: "У каждого своя жизнь. Хотя мы и не вместе, но со всеми праздниками друг друга поздравляем. Я поздравила его с прекрасным событием – с рождением дочки".
Ульянова отметила, что отпустила обиду на Михайлюка. Теперь она занимается саморазвитием, строит успешную карьеру. Также не скрывает, что влюблена, но рассекречивать своего избранника не спешит.
"Все начинается с себя. Пока не поймешь, почему произошло именно так, не начнешь заниматься собой, до тех пор не получится отпустить. После того, как у меня не получилось построить отношения с Максимом после проекта, я поняла, что всегда нужно начинать с любви к себе. Пока женщина не полюбит себя, пока не поймет, что для нее важно, до тех пор ничего не будет. А вот когда она любит себя, то притягивает мужчин, как магнит. И точно рядом будет по-настоящему ее мужчина", – отметила Даша.
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История Даши и Максима на "Холостяке-10"
- Девушка покорила сердце "Холостяка" еще на первой вечеринке. Тогда она показала свои гимнастические способности и пленила его соблазнительным и невероятно красивым танцем.
- На проекте Даша каждый раз удивляла Максима и демонстрировала свои чувства. Она могла быть нежной и одновременно страстной. Однажды их пылкий поцелуй даже увидели другие девушки.
- Михайлюк также не скрывал своих чувств. Он пытался сделать все, чтобы девушке было комфортно находиться на проекте. Например, когда она рассказала о конкуренции между девушками и личных страхах в отношениях с ним, то Максим предложил участнице до одной из церемоний роз пожить отдельно.
- Их чувства с каждым выпуском становились сильнее. Накануне грандиозного финала Максим и Даша сильно поссорились. Казалось бы, что это их последняя встреча. Однако Ульянова решила все исправить и написала "Холостяку" письмо, в котором рассказала о своих чувствах.
- На решающей церемонии сезона Михайлюк признался Даше, что любит ее. Тогда оба были невероятно счастливы. Однако у этой истории любви не было продолжения после окончания шоу.
- Максим признался Даше, что у него был секс на проекте с другой девушкой. Для нее такой поступок "Холостяка" был предательством, которое не смогла простить.