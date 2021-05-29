Ровно год назад главный герой 10 сезона "Холостяка" Максим Михайлюк в финале выбрал Дашу Ульянову. Однако паре не удалось построить отношения и еще до выхода последнего выпуска проекта на экран Даша и Максим разошлись.

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Теперь у Михайлюка есть семья. Он строит общее будущее с моделью Дашей Хлистун, которая месяц назад родила от мужчины дочь.

Даша Ульянова об отношениях с Максом Михайлюком

Девушка поделилась, что сейчас не общается с Максимом. Однако они поздравляют друг друга с праздниками: "У каждого своя жизнь. Хотя мы и не вместе, но со всеми праздниками друг друга поздравляем. Я поздравила его с прекрасным событием – с рождением дочки".

Ульянова отметила, что отпустила обиду на Михайлюка. Теперь она занимается саморазвитием, строит успешную карьеру. Также не скрывает, что влюблена, но рассекречивать своего избранника не спешит.

"Все начинается с себя. Пока не поймешь, почему произошло именно так, не начнешь заниматься собой, до тех пор не получится отпустить. После того, как у меня не получилось построить отношения с Максимом после проекта, я поняла, что всегда нужно начинать с любви к себе. Пока женщина не полюбит себя, пока не поймет, что для нее важно, до тех пор ничего не будет. А вот когда она любит себя, то притягивает мужчин, как магнит. И точно рядом будет по-настоящему ее мужчина", – отметила Даша.

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История Даши и Максима на "Холостяке-10"