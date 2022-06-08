Даша Квіткова зробила кілька патріотичних татуювань: що зображене на тілі блогерки

8 червня 2022 , 16:24
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Джерело:

інстаграм Даші Квіткової

Блогерка Даша Квіткова обожнює татуювання. Повернувшись до Києва, зірка відправилася в улюблений салон, щоб зробити патріотичні тату.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України популярними серед українців стали патріотичні татуювання. Даша Квіткова тривалий час перебувала в Тернополі, але після повернення до Києва звернулася до свого майстра та також набила символічні тату. 

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Патріотичні татуювання Даші Квіткової

Дівчина обожнює різні тату. Зазвичай, робить одразу кілька нових. Цього разу блогерка набила патріотичні татуювання:

  • на зап'ясті дві скріпки – синього та жовтого кольорів, переплетені у формі серця;
  • під груддю карту України у патріотичних кольорах. 

Також на руці Даші тепер є зображення маленького Лева, що символізує її первістка. А на кисті руки – красива чорна квітка. 

Нові татуювання Даші Квіткової / Скриншоти з інстаграм-сторіз блогерки

Нагадаємо, нещодавно на патріотичне тату наважилася музична продюсерка Олега Мозгова. Жінка набила на руці татуювання на усю праву руку. На тлі чорних орнаментів квітів і блакитної стрічки зображений могутній тризуб з шаблею посередині.

Автор: Христина Кобак