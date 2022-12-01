Українська блогерка Даша Квіткова показала повідомлення від одного з її підписників. Дівчину звинуватили в тому, що вона нічого б не добилась, якби не її чоловік та проєкт "Холостяк".

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Даша Квіткова про чоловіка та шоу "Холостяк"

"Хто ти була до заміжжя та "Холостяка"? Ніхто... скажи дякую ТБ, а не про "хотіти-діяти"", – написали Даші Квітковій.

Блогерка відповіла, що за 4 роки чула вже багато схожих висловлювань у свій бік. Тож вирішила відповісти на закиди підписників.

На проєкт "Холостяк" приходять мільйони дівчат. Правда, проєкт дає тобі класну платформу, але він дає тобі цю платформу у відкритому океані, і після закінчення ти вигрібаєш сам. Сам знаходиш усі можливості, шляхи, щоб догребти до своїх мрій. І ти це або робиш, або не вигрібаєш і тонеш, бо проєкт тобі більше не допомагає,

– каже Даша.

"Але якби у мене не було амбіцій, мрій, якби я сиділа на попі рівно, у мене нічого б не вийшло. Я собою дуже пишаюся. Ви можете просто сидіти й далі так вважати або просто діяти".

Даша Квіткова відповіла на хейт: відео

Що Даша Квіткова розповідала про "Холостяк"

Не так давно блогерка зізналась, як насправді знімався 9 сезон, у якому вона брала участь. Вона поділилась, що монтаж кожної серії здебільшого не зовсім правдивий, слова учасників виривають з контексту. Через це після завершення шоу Даша та Нікіта часто сварилися.

Також дівчина розповіла, що учасницям заборонено читати книжки, дивитися фільми чи користуватися телефоном, тому шанси не закохатися в героя – малі. До того ж психологи й редактори немов навмисно підбурюють дівчат на коментарі щодо інших.

"На першій вечірці до мене підійшла психологиня та сказала: "Ти чого сидиш і мовчиш? Ми чекаємо від тебе реакції. Ти маєш бути нібито с*кою".