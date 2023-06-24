Український ведучий зазначив, що вони з дружиною поки не розповідали доньці, що розлучаються. Окрім цього, артист на запитання про його нові стосунки сказав, що це зараз не на часі.

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Подробиці розлучення Даніеля Салема

Український військовий приїхав у Київ для місячної відпустки. Чоловік повідомив, що нарешті зможе зустрітися з донькою Санта-Луною, яка після довгої розлуки змогла завітати до батька в Україну. У дівчинки, яка разом з мамою мешкає за кордоном, зараз канікули. Ресторатор також заявив, що оформляє розлучення з дружиною.

Ми зараз проходимо процес розлучення. Ми це зрозуміли ще до початку повномасштабного вторгнення. Заява була подана, але все поставили на паузу. Зараз це проходимо,

— розповів Даніель.

Артист додав, що вдвох з Мариною є дуже ревнивими. На його думку, це могло стати однією з причин завершення стосунків.

Ставимося одне до одного з великою повагою. Бажаємо один одному щастя,

– сказав ресторатор.

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