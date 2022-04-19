Відомо, що з перших днів повномасштабної війни Даша з сином Левом та рідними залишалась поблизу Києва. Проте бої неподалік столиці не припинялись, і вони прийняли рішення переїхати на захід України. До цього Нікіта служив певний час у територіальній обороні міста, але після переїзду на нього посипалось чимало критики, що він нібито втік від служби.

До слова Зброю в руках тримав, – Нікіта Добринін зізнався, що має звання лейтенанта

Проте за кілька днів він знову приїхав у Київ та одягнув військові обладунки. Квіткова розповіла, як все було насправді.

У мого брата двоє дітей, у нас одна. Вони не питали і нічого не казали, а просто поставили перед фактом, що повертаються до Києва у тероборону. Треба було з цим змиритись і все. Вони сіли на поїзд і поїхали… Знаєте, за ті дні Україна так об'єдналась, але є ті, хто завжди критикував і буде це робити. Окрім того, що Нікіта стоїть у теробороні, ми ще дуже допомагаємо фінансово волонтерам, з їжею, одягом для дітей. Але таким людям, які хейтять, їм буде мало,

– сказала Квіткова.



Нікіта Добринін воює у лавах тероборони Києва / Фото з інстаграму ведучого

Вона розповіла, що нечасто з ним тримає зв'язок – лише перед тим, як він заступає на службу, або телефонує вже зранку. Зв'язок є, але вони не можуть розмовляти годинами, як колись, здебільшого обмінюються повідомленнями. Як поділилась Даша, щоночі він патрулює у лісі неподалік Києва.

"З однієї сторони я дуже-дуже пишаюсь ним, а з іншої – моє серце розривається. Я його не бачу, не знаю що з ним, не сплю ночами, бо він стоїть на чергуванні ночами, патрулює ліс. В мене серце не на місці, бо це мій чоловік, батько нашого сина. Тому, це круто, що він пішов захищати, але я кожен день і кожну хвилину за нього хвилююсь. Бо не розумію, що з ним може статись прямо зараз", – додала жінка.