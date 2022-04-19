Известно, что с первых дней полномасштабной войны Даша с сыном Львом и родными оставалась вблизи Киева. Однако бои недалеко от столицы не прекращались, и они приняли решение переехать на запад Украины. До этого Никита служил определенное время в территориальной обороне города, но после переезда на него посыпалось немало критики, что он якобы скрылся от службы.

К слову Оружие в руках держал, – Никита Добрынин признался, что имеет звание лейтенанта

Однако через несколько дней он снова приехал в Киев и надел военные доспехи. Квиткова рассказала, как все было на самом деле.

У моего брата двое детей, у нас одна. Они не спрашивали и ничего не говорили, а просто поставили перед фактом, что возвращаются в Киев в терроборону. Надо было с этим смириться и все. Они сели на поезд и уехали... Знаете, за те дни Украина так объединилась, но есть те, кто всегда критиковал и будет это делать. Кроме того, Никита стоит в терробороне, мы еще очень помогаем финансово волонтерам, с едой, одеждой для детей. Но таким людям, которые хейтят, им будет мало,

– сказала Квиткова.



Никита Добрынин воюет в рядах терробороны Киева / Фото из инстаграмма ведущего

Она рассказала, что нечасто с ним держит связь – только перед тем, как он заступает на службу, или звонит по телефону уже утром. Связь есть, но они не могут говорить часами, как прежде, в основном обмениваются сообщениями. Как поделилась Даша, каждую ночь он патрулирует в лесу недалеко от Киева.