Не приписуйте мені романів, – Квіткова різко звернулась до фанів після чуток про нові стосунки

Даша Квіткова не встигла офіційно розлучитися з Нікітою Добриніним, як у мережі почали снувати чутки про її можливі романи. Через це блогерка звернулась до шанувальників.

Блогерка Даша Квіткова відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Хтось із користувачів поцікавився, чому у дівчини багато друзів протилежної статі.

Дивіться також Від "Холостяка" до зіркової матусі та бізнесвумен: як змінювалась Даша Квіткова

Даша Квіткова про стосунки після розлучення

"У вас багато хлопців-друзів, ви заповнюєте пустоту таким чином?" – запитали у Квіткової. Блогерка відреагувала – вона запевнила, що не перебуває у стосунках.

Даша попросила у фанів припинити приписувати їй романи, поки вона не дасть підтвердження.

Друзі, благаю. З чоловіками, з якими мене можна побачити й з якими я спілкуюсь, – мене нічого не об'єднує, окрім спілкування і дружби. І ними я точно не заповнюю нічого. Давайте зробимо так: поки ви особисто від мене не побачите якогось підтвердження чого-небудь – не приписуйте мені романи. Я буду вдячна за розуміння,

– написала Квіткова.



Скриншот з інстаграм-сторіз

Які плітки ходили навколо особистого життя Квіткової