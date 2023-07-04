Не приписуйте мені романів, – Квіткова різко звернулась до фанів після чуток про нові стосунки

4 липня 2023, 15:44
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Джерело:

Даша Квіткова

Даша Квіткова не встигла офіційно розлучитися з Нікітою Добриніним, як у мережі почали снувати чутки про її можливі романи. Через це блогерка звернулась до шанувальників.

Блогерка Даша Квіткова відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Хтось із користувачів поцікавився, чому у дівчини багато друзів протилежної статі.

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Даша Квіткова про стосунки після розлучення

"У вас багато хлопців-друзів, ви заповнюєте пустоту таким чином?" – запитали у Квіткової. Блогерка відреагувала – вона запевнила, що не перебуває у стосунках. 

Даша попросила у фанів припинити приписувати їй романи, поки вона не дасть підтвердження. 

Друзі, благаю. З чоловіками, з якими мене можна побачити й з якими я спілкуюсь, – мене нічого не об'єднує, окрім спілкування і дружби. І ними я точно не заповнюю нічого. Давайте зробимо так: поки ви особисто від мене не побачите якогось підтвердження чого-небудь – не приписуйте мені романи. Я буду вдячна за розуміння,
– написала Квіткова.


Скриншот з інстаграм-сторіз

Які плітки ходили навколо особистого життя Квіткової

  • Нагадаємо, ще у травні Даша Квіткова показувалась на спільних фото з продюсером Євгеном Таллером, а нещодавно проводила з ним і своїм сином час.
  • Блогер Богдан Беспалов підігрів чутки про їхні стосунки. Він заявив що Даша Квіткова зустрічається з Євгеном Таллером, а цікавитися продюсером начебто почала ще у шлюбі з Нікітою Добриніним. 
  • Усі ці здогадки Даша Квіткова назвала "х*рнею, висмоктаною з повітря". Вона підкреслювала, що ніколи не зраджувала у подружжі.
Автор: Марія Касій