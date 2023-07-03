Даша Квіткова вела свій блог ще до того, як пішла на шоу "Холостяк". Вона вивчилась на стиліста та працювала майстром із зачісок.

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В юності дівчина змінювала стиль – фарбувала волосся у незвичні темні відтінки та мала коротке каре. Вона експериментувала з образами, підбираючи як ніжні й романтичні, так і більш зухвалі.

Даша Квіткова у 2015 – 2019 роки / Фото з її інстаграму

У 2019 році Даша Квіткова пішла на шоу "Холостяк" з Нікітою Добриніним. Їхні стосунки не завершилися після проєкту – пара багато подорожувала, а згодом одружилась. У 2020 році вони зіграли пишне весілля.

Даша Квіткова під час "Холостяка" / Фото з її інстаграму



Весільний образ Даші Квіткової / Фото з її інстаграму

Наступного року Даша Квіткова завагітніла сином Левом. У липні вона й Нікіта Добринін стали батьками вперше.

Даша Квіткова під час вагітності / Фото з її інстаграму

Як розповідала Даша Квіткова, за вагітність вона набрала 32 кілограми – до цього вона важила 54. Після того, як дівчина стала мамою, вона обстежилась, зробила всі необхідні аналізи та почала худнути зі спеціалістами. Їй вдалося скинути понад 30 кілограмів.

Даша Квіткова після вагітності / Фото з її інстаграму

Зараз Даша Квіткова активно займається спортом та дотримується правильного харчування. Через стрес вона досягла найнижчої позначки на вагах – 48 кілограмів. Та зараз блогерка набирає вагу, зокрема м'язи, завдяки тренуванням.

Кілька тижнів тому Даша Квіткова та Нікіта Добринін офіційно розлучилися. Тепер інфлюенсерка проводить час з сином, займається своїми проєктами та продовжує інстаграм-блог.

Даша Квіткова зараз / Фото з її інстаграму