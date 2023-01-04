Даша часто спілкується з підписниками, відповідаючи на їхні питання в інстаграм-сторіс. Саме там блогерка розсекретила, де ж навчається зараз.

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Де і на кого вчиться Даша Квіткова

24-річна Даша Квіткова показала свій студентський квиток, в якому зазначено, що у 2022 році вона стала студенткою приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури". Там здобуває вищу освіту на факультеті журналістики та міжнародних відносин. На заочній формі навчатиметься до березня 2024 року.

У студентському квитку видно й прізвище Даші – Вакулович. Це справжнє прізвище її чоловіка Нікіти Добриніна, яке взяла після одруження.



Даша Квіткова стала студенткою / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Раніше Даша отримала в цьому університеті диплом бакалавра. А до того навчалася в Академії перукарського мистецтва – Erteqoob.

У блозі Даша розповідає про особисте життя, роботу, материнство, але жодного разу не згадувала про навчання. Схоже, що якби підписники не запитали, вона й не розсекретила б, що студентка. Наразі невідомо, яку саме спеціальність обрала Квіткова та скільки коштує її навчання.

Нагадаємо, у 2021 році телеведучий та волонтер Сергій Притула вступив до Українського католицького університету, що розташований у Львові. Йдеться про магістерську програму "Публічне управління та адміністрування". Зараз у цьому ж університеті здобуває вищу освіту донька його товариша Олександра Педана – Валерія. Дівчина навчається на соціології. Вартість навчання Валерії становить 80 тисяч гривень на рік.