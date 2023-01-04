Даша часто общается с подписчиками, отвечая на их вопросы в инстаграмм-сторис. Именно там блоггерка рассекретила, где же учится сейчас.

Вас может заинтересовать Это темный лес, – Даша Квиткова высказалась о романе Дорофеевой и Кацурина

Где и на кого учится Даша Квиткова

24-летняя Даша Квиткова показала свой студенческий билет, в котором отмечено, что в 2022 году она стала студенткой частного высшего учебного заведения "Киевский университет культуры". Там получает высшее образование на факультете журналистики и международных отношений. На заочной форме будет учится до марта 2024 года.

В студенческом билете видна и фамилия Даши – Вакулович. Это настоящая фамилия ее мужа Никиты Добрынина, которую взяла после женитьбы.



Даша Квиткова стала студенткой / Скриншот инстаграмм-сторис блоггерки

Раньше Даша получила в этом университете диплом бакалавра. А до этого училась в Академии парикмахерского искусства – Erteqoob.

В блоге Даша рассказывает о личной жизни, работе, материнстве, но ни разу не упоминала об учебе. Похоже, если бы подписчики не спросили, она бы и не рассекретила, что студентка. Пока неизвестно, какую именно специальность выбрала Квиткова и сколько стоит ее обучение.

Напомним, в 2021 году телеведущий и волонтер Сергей Притула поступил в Украинский католический университет, расположенный во Львове. Речь идет о магистерской программе "Публичное управление и администрирование". Сейчас в этом же университете получает высшее образование дочь его товарища Александра Педана – Валерия. Девушка учится на социологии. Стоимость обучения Валерии составляет 80 тысяч гривен в год.