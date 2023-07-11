Несподівано: Даша Квіткова зізналася, що Добринін подарував їй на 25-річчя
Джерело:Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова 9 липня відзначила день народження. Блогерка відповіла, чи привітав її колишній чоловік, ведучий Нікіта Добринін. Вона також розсекретила найоригінальніший подарунок від друзів.
День народження Квіткова провела з друзями та відпочила на природі. Блогерка, зокрема, запросила ведучу Лесю Нікітюк та підприємця Євгена Таллера.
Цікаво Даша Квіткова відповіла, чи дозволить синові спілкуватися з дівчиною Нікіти Добриніна
25-річчя Квіткова відсвяткувала без сина Лева. Хлопчика забрав до себе Добринін. Даша також зізналася, чи подарував їй щось колишній чоловік.
Микита зранку подарував квіти, коли забирав Левчика до себе,
– зазначила блогерка.
Квіткова про подарунок від Добриніна / Фото з її інстаграм-сторіс
Квіткова розсекретила, який найоригінальніший подарунок вона отримала. За її словами, це була лопатка для взуття, якої немає у квартирі, і вона весь час забувала її купити.
Квіткова про найоригінальніший подарунок / Фото з її інстаграм-сторіс
Додамо, що зараз Даша готується до дня народження сина, якому 13 липня виповниться два роки. Зірка наголосила, що теж частково святкуватиме в цей день свої іменини. Крім того, вони з Левом планує поїхати на море.
Увечері 9 липня Квіткова із друзями сходила на концерт у ботанічному саду. Цікаво, що там був і підприємець Євген Таллер, з яким їй приписують роман. Адже у травні Даша показала спільні фото, а нещодавно проводила час з ним і своїм сином. І хоч блогерка вже неодноразово стверджувала, що вони лише друзі, шанувальники досі поширюють чутки про стосунки.
Нагадаємо, що у травні 2020 року Даша Квіткова та Нікіта Добринін взяли шлюб у київському РАЦСі. Святкування весілля відбулося вже 12 серпня, церемонія вийшла гучною. У липні Даша й Нікіта стали батьками. У них народився первісток, син Лев. На початку вересня 2022 року Квіткова та Добринін повінчалися, а вже за кілька місяців оголосили, що розлучаються.