День рождения Квиткова провела с друзьями и отдохнула на природе. Блогерша, в частности, пригласила ведущую Лесю Никитюк и предпринимателя Евгения Таллера.

Интересно Даша Квиткова ответила, позволит ли сыну общаться с девушкой Никиты Добрынина

25-летие Квиткова отпраздновала без сына Льва. Мальчика забрал к себе Добрынин. Даша также призналась, подарил ли ей что-то бывший мужчина.

Никита с утра подарил цветы, когда забирал Левчика к себе,

– отметила блоггерша.



Квиткова о подарке от Добрынина / Фото с ее инстаграм-сторис

Квиткова рассекретила, какой самый оригинальный подарок она получила. По ее словам, это была лопатка для обуви, которой нет в квартире, и она все время забывала ее купить.



Квиткова о самом оригинальном подарке / Фото с ее инстаграм-сторис

Добавим, что сейчас Даша готовится ко дню рождения сына, которому 13 июля исполнится два года. Звезда отметила, что тоже будет частично праздновать в этот день свои именины. Кроме того, они со Львом планируют уехать на море.

Вечером 9 июля Квиткова с друзьями сходила на концерт в ботаническом саду. Интересно, что там был и предприниматель Евгений Таллер, с которым ему приписывают роман. Ведь в мае Даша показала общие фото, а недавно проводила время с ним и своим сыном. И хотя блоггер уже неоднократно утверждала, что они только друзья, поклонники до сих пор распространяют слухи об отношениях.