Телеведучий і блогер Нікіта Добринін після місяця у Києві приїхав навідати дружину й сина. Так він влаштував сюрприз для родини.

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Даша Квіткова розповіла про сюрприз від чоловіка

Про неочікуваний приїзд чоловіка повідомила Даша Квіткова. Вона показала зворушливі фото з прогулянки.

Найдорожче за все у світі – це сім'я. Нікіта зробив сюрприз та приїхав до нас. Коли я його побачила – хвилин 5 була просто в шоці, бо не повірила, що він стоїть на порозі квартири. Безмежно рада, що є можливість бути поруч, гуляти разом, обіймати та відчувати тепло коханої людини,

– поділилась вона.



Нікіта Добринін з дружиною і сином / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Блогерка додала, що не бачила коханого майже місяць: "Вкладаю малого. Стук у двері. Відкриваю і в шоці. Приїхав. Майже місяць тому Нікіта поїхав і ми не бачились. І зараз він тут".

Нагадаємо, схожий сюрприз дружині зробив чоловік Марічки Падалко. Після кількох тижнів розлуки та звільнення Київщини він нарешті приїхав до дітей і коханої.



Нікіта Добринін з сином / Фото з інстаграм-сторіз