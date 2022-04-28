Телеведущий и блогер Никита Добрынин после месяца в Киеве приехал навестить жену и сына. Так он устроил сюрприз для семьи.

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Даша Квиткова рассказала о сюрпризе от мужа

О неожиданном приезде мужчины сообщила Даша Квиткова. Она показала трогательные фото из прогулки.

Дороже всего в мире – это семья. Никита преподнес сюрприз и приехал к нам. Когда я его увидела – минут пять была просто в шоке, потому что не поверила, что он стоит на пороге квартиры. Безгранично рада, что есть возможность быть рядом, гулять вместе, обнимать и чувствовать тепло любимого человека.

– поделилась она.



Никита Добрынин с женой и сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Блогерка добавила, что не видела любимого почти месяц: "Вкладываю малыша. Стук в дверь. Открываю и в шоке. Приехал. Почти месяц назад Никита уехал и мы не виделись. И сейчас он тут".

Напомним, подобный сюрприз жене преподнес муж Марички Падалко. После нескольких недель разлуки и освобождения Киевщины он наконец-то приехал к детям и любимой.



Никита Добрынин с сыном / Фото с инстаграм-сториз