Даша Квіткова пояснила, звідки взялась каблучка, яку вона носить на безіменному пальці

Блогерка Даша Квіткова відповіла на запитання щодо каблучки, яку вона носить на безіменному пальці. Фани підозрювали, що вона могла означати зміни в особистому житті.

Після розлучення з Нікітою Добриніним Даша Квіткова показує подарунки та букети квітів від залицяльників та мріє, якими мають бути нові стосунки. Схоже, шанувальники запідозрили зміну в особистому житті блогерки.

Дивіться також Даша Квіткова з'їхала з будинку, де жила з Нікітою Добриніним: перші фото з орендованої квартири

Даша Квіткова про загадкову каблучку

В інстаграм-сторіз Даша опублікувала фото, на якому показала красиву каблучку на безіменному пальці. Мабуть, зірка отримала чимало запитань про неї у повідомленнях. Тож вирішила розставити усі крапки над "і".

Раз і назавжди: Це ліва рука. Цю каблучку я сама собі купила. Ношу, тому що хочу. Без "секретних" мотивів,

– відрубала Квіткова.



Даша Квіткова про каблучку / Фото з інстаграм-сторіз

Зараз Даша Квіткова переїжджає з будинку, де жила разом з колишнім чоловіком. Вона зізналась, що не хоче відповідати на запитання, чому взагалі цей переїзд стався. Також блогерка перестала відповідати на постійні запитання прихильників про розлучення та особисте життя.

Фани запідозрили, що Квіткова й Добринін зійшлись