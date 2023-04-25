После развода с Никитой Добрыниным Даша Квиткова показывает подарки и букеты цветов от поклонников и мечтает, какими должны быть новые отношения. Похоже, поклонники заподозрили изменение в личной жизни блогера.
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Даша Квиткова о загадочном кольце
В инстаграм-сториз Даша опубликовала фото, на котором показала красивое кольцо на безымянном пальце. Вероятно, звезда получила немало вопросов о ней в сообщениях. Поэтому решила расставить все точки над "i".
Раз и навсегда: Это левая рука. Это кольцо я сама себе купила. Ношу, потому что хочу. Без "секретных" мотивов,
– отрубила Квиткова.
Даша Цветкова о кольце / Фото с инстаграм-сториз
Сейчас Даша Квиткова переезжает из дома, где жила вместе с бывшим мужем. Она призналась, что не хочет отвечать на вопрос, почему этот переезд вообще произошел. Также блогерша перестала отвечать на постоянные вопросы сторонников о разводе и личной жизни.
Фаны заподозрили, что Квиткова и Добрынин сошлись
- Несколько дней назад Даша Квиткова показала прогулку с сыном. На семейных кадрах засветился и Никита Добрынин.
- Впоследствии блоггер показала, что на Пасху также была вместе с бывшим мужем. Поклонники сразу же начали засыпать вопросами, случайно ли они не сошлись. Но Даша лаконично опровергла это: "Мы родители чудесного мальчика. На этом все. Не рвите директ".
- Даша Квиткова уже высказывалась о отношениях с Никитой после развода. Бывшая пара находится "в нормальных, человеческих, родительских, спокойных отношениях". Они могут общаться только насчет сына, Никита видится со Львом, когда хочет.