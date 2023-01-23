35 тисяч доларів у місяць: Даша Квіткова розповіла, як заробляє такі гроші

Українська блогерка Даша Квіткова розповіла, якою справою заробляє собі на життя. Вона також розсекретила, скільки заробляє у місяць.

У відвертому інтерв'ю Маші Єфросиніній Даша Квіткова зізналась не лише про складні стосунки з Нікітою Добриніним, але й про свою роботу та заробіток. Зірка інстаграму розповіла, чим заробляє на життя.

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Скільки заробляє Квіткова

Даша Квіткова розсекретила, що заробляє в місяць 30 – 40 тисяч доларів. Але ця сума ділиться на її команду. До того ж зірка не забуває про щоденні донати.

Зараз я заробляю 30 – 40 тисяч доларів, але це не чистий мій заробіток. У мене є дуже велика команда. Менеджер заробляє 15%. Є піарник, фотограф, стиліст, візажист. Плюс щодня я роблю донати,

– поділилась артистка.

Чим займається Даша Квіткова

Блогерка поділилась, що український бізнес зараз більшою мірою працює в онлайні, адже це найбільш зручно на тлі подій війни. Так само працює й вона – рекламує речі, продукти на своїй сторінці.

Я працюю в онлайні. У мене є команда, мій менеджер, вона розгрібає усі заявки, які приходять від українських бізнесів стосовно рекламної інтеграції. Вона збирає рекламні інтеграції, надсилає мені на погодження, потім вони надсилають свій бриф і товар,

– поділилась Квіткова.

Даша додала, що інстаграм – не єдиний спосіб її заробітку. Вона з Нікітою створювала академії, над якою працюють багато людей, і де навчаються учні.

"Плюс у мене є академія віддалених професій, плюс у мене є академія по крипті. Де працює дуже багато людей і плюс я зараз займаюся запуском ще одного свого проєкту. В крипті намагалася розібратися, але віддала це все Нікіті, він розбирається у цьому. Я створила ще іншу академію, де можна навчитися як заробляти на крипті. На навчанні по крипті я заробляю, коли є учні, навчання".

Даша Квіткова / Фото з інстаграму